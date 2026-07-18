A Câmara de Comércio, Indústrias e Agricultura do Panamá lança a plataforma "Trade Expo 2027" para impulsionar o investimento estrangeiro e o crescimento regional

Quatro exposições realizadas simultaneamente reunirão compradores, investidores e empresas de todo o mundo nos setores de comércio, logística, energia e tecnologia.

CIDADE DO PANAMÁ, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Câmara de Comércio, Indústrias e Agricultura do Panamá (Chamber of Commerce, Industries and Agriculture of Panama, CCIAP) lançou sua plataforma de feiras comerciais para 2027, posicionando o Panamá como um portal estratégico para empresas dos Estados Unidos e de todo o mundo que buscam acesso à América Latina, ao Caribe e à região andina.

A EXPOCOMER, a EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ, a EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL - PANAMÁ e a EXPO TECH serão realizadas de 6 a 8 de abril de 2027, no Centro de Convenções do Panamá, em Amador. Espera-se que o programa de três dias atraia mais de 20.000 visitantes, incluindo compradores, expositores e missões comerciais de mais de 30 países.

A plataforma foi concebida para agilizar as transações internacionais, ampliar o acesso ao mercado para empresas panamenhas e internacionais e apoiar o investimento e a geração de empregos em setores de alto crescimento

"O Panamá oferece um ambiente ideal para a formação de parcerias de grande impacto e o desenvolvimento de soluções sustentáveis para o mercado latino-americano", afirmou Aurelio Barría Pino, presidente da CCIAP. "Essas feiras são plataformas econômicas de grande impacto que geram oportunidades de negócios, transações comerciais e empregos."

Os quatro eventos reunirão tomadores de decisão das áreas de comércio global, transporte multimodal, cadeias de suprimentos, infraestrutura, eficiência energética, energia renovável, inteligência artificial, segurança cibernética e transformação digital. A programação incluirá encontros de negócios, apresentações comerciais, networking entre executivos e fóruns especializados com foco em inovação e competitividade regional.

Gustavo Taft, presidente do Comitê Organizador de Exposições e Eventos da CCIAP, afirmou que a iniciativa ativa formalmente uma plataforma internacional de vendas e promoção para o Panamá. A sustentabilidade e a inovação ambientalmente responsável serão elementos centrais do programa de 2027.

O lançamento reuniu altas autoridades governamentais, líderes empresariais, diplomatas e representantes de instituições financeiras multilaterais, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe e o Banco Centro-Americano de Integração Econômica.

A CCIAP também destacou o World of Coffee Panamá 2026, programado para os dias 23 a 25 de outubro, quando o evento será realizado pela primeira vez na América Latina e em um país produtor de café.

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FONTE CÁMARA DE COMERCIO DE PANAMÁ