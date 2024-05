A China International Supply Chain Expo conquista um triunfo em sua passagem pelo Reino Unido

A Exposição Promocional do Reino Unido destaca o futuro compartilhado em economia verde, tecnologia digital e IA.

LONDRES, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Londres sediou um seminário para promover a 2nd China International Supply Chain Expo (CISCE), durante a visita ao Reino Unido de uma delegação de empresários chineses liderada por Ren Hongbin, presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT). O seminário explorou oportunidades de desenvolvimento colaborativo na economia verde, tecnologia digital e inteligência artificial (IA). Entre os principais palestrantes estavam Ren Hongbin; Zheng Zeguang, embaixador da China no Reino Unido; Sir Sherard Cowper-Coles, presidente do China-Britain Business Council; e Jack Perry, presidente do 48 Group Club no Reino Unido.

O China International Exhibition Center Group, organizador da CISCE, assinou acordos de expositores e cartas de intenção com várias empresas britânicas no evento. (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

Ren Hongbin comentou que: "A China e o Reino Unido possuem pontos fortes únicos na economia verde, tecnologia digital e IA. A cooperação entre empresas chinesas e britânicas ajuda a manter a resiliência e a estabilidade da cadeia de suprimentos entre os dois países, ao mesmo tempo em que expande as relações econômicas e comerciais bilaterais. Durante a primeira CISCE, as principais empresas britânicas apresentaram suas ofertas, alcançando um sucesso significativo. Gostaríamos de convidar mais empresas sediadas no Reino Unido a se juntarem a nós este ano.""

Zheng Zeguang enfatizou a importância de uma cadeia de suprimentos global estável e segura, uma responsabilidade conjunta das duas nações. Ele enfatizou o compromisso da China em expandir ainda mais sua abertura para a comunidade internacional em alto nível, incentivando os setores empresariais chineses e britânicos a promoverem de forma colaborativa a cooperação econômica e comercial.

Sherard Cowper-Coles descreveu a exposição como mais do que uma vitrine de produtos; ela serve como uma plataforma para todo o sistema da cadeia de suprimentos, representando não apenas empresas individuais, mas a prosperidade de toda a indústria mundial. Ele acrescentou que o China-Britain Business Council pretende continuar organizando delegações empresariais britânicas para participar da próxima CISCE.

Jack Perry observou o compromisso da China e do Reino Unido em manter uma parceria comercial robusta, enfatizando as oportunidades em campos movidos pela inovação científica e tecnológica, particularmente a IA, e a importância de promover conjuntamente melhorias contínuas na cadeia de suprimentos global.

Durante o seminário, o China International Exhibition Center Group, organizador da CISCE, assinou acordos de expositores e cartas de intenção com várias empresas britânicas, juntamente com um memorando de entendimento assinado com a Associação do Reino Unido para Energias Renováveis e Tecnologia Limpa. O seminário atraiu mais de 150 representantes de empresas e associações comerciais chinesas e internacionais.

FONTE China International Supply Chain Expo