第二屆中國國際供應鏈促進博覽會英國推介路演成功舉辦

鄭澤光表示，維護世界供應鏈產業鏈體系穩定和安全，是中英兩國共同的責任和期盼。中國將進一步擴大高水平對外開放，鼓勵中英工商界共同推進兩國經貿合作，歡迎英國企業積極參加鏈博會。

古沛勤表示，鏈博會展示的不僅是商品，而是供應鏈體系，不僅是個體經營，而是全球產業的繁榮發展。英中貿協將繼續組織英國企業代表團參加第二屆鏈博會。

傑克‧佩裡表示，中英兩國將保持一貫的貿易伙伴關系，在以人工智能為首的科技創新方向創造合作機會，共同促進全球供應鏈穩中向好。

推介會期間，鏈博會承辦單位中展集團與多家英國企業簽署第二屆鏈博會參展協議及意向書，與英國新能源與清潔技術協會簽署第二屆鏈博會合作諒解備忘錄。第二屆鏈博會將於今年11月26日-30日在北京舉辦，目前招展招商工作順利，各國參展意願強烈。

SOURCE 中國國際供應鏈促進博覽會