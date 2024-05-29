第二屆中國國際供應鏈促進博覽會英國推介路演成功舉辦

29 5月, 2024, 10:50 CST
倫敦2024年5月29日 /美通社/ -- 5月24日，在中國貿促會會長任鴻斌率中國企業家代表團訪問英國期間，第二屆中國國際供應鏈促進博覽會推介會在倫敦舉行。中國貿促會會長任鴻斌、中國駐英國大使鄭澤光、英中貿易協會主席古沛勤、英國48家集團俱樂部主席傑克‧佩裡等出席活動並致辭，中外企業及商協會代表150余人參會。
任鴻斌表示，中英在綠色經濟、數字技術、人工智能等領域各具優勢，支持兩國企業合作，有利於維護中英供應鏈韌性和穩定，拓展雙邊經貿關系廣度和深度。首屆鏈博會上，力拓集團、阿斯利康、匯豐、渣打、安永等多家英國企業攜手供應鏈合作伙伴共同參展，取得良好效果，今年歡迎更多英國企業參展參會。
鄭澤光表示，維護世界供應鏈產業鏈體系穩定和安全，是中英兩國共同的責任和期盼。中國將進一步擴大高水平對外開放，鼓勵中英工商界共同推進兩國經貿合作，歡迎英國企業積極參加鏈博會。
古沛勤表示，鏈博會展示的不僅是商品，而是供應鏈體系，不僅是個體經營，而是全球產業的繁榮發展。英中貿協將繼續組織英國企業代表團參加第二屆鏈博會。
傑克‧佩裡表示，中英兩國將保持一貫的貿易伙伴關系，在以人工智能為首的科技創新方向創造合作機會，共同促進全球供應鏈穩中向好。
推介會期間，鏈博會承辦單位中展集團與多家英國企業簽署第二屆鏈博會參展協議及意向書，與英國新能源與清潔技術協會簽署第二屆鏈博會合作諒解備忘錄。第二屆鏈博會將於今年11月26日-30日在北京舉辦，目前招展招商工作順利，各國參展意願強烈。
SOURCE 中國國際供應鏈促進博覽會
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