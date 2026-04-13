A CHINT marcou presença em grande estilo na FEICON 2026 e anunciou a montagem local de disjuntores pneumáticos no Brasil

SÃO PAULO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A CHINT, líder mundial em soluções energéticas inteligentes, participou da FEICON 2026, a maior feira de construção e arquitetura da América Latina, realizada de 7 a 10 de abril no São Paulo Expo. Em sua terceira participação, a CHINT apresentou sua maior exposição até o momento, com o lançamento de novos produtos e o anúncio da montagem local de disjuntores pneumáticos no Brasil.

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O disjuntor pneumático é montado localmente em Minas Gerais, permitindo uma personalização flexível dos principais componentes, incluindo relés de proteção, bobinas de fechamento, bobinas de disparo em derivação, bobinas de subtensão, contatos auxiliares do relógio em tempo real e mecanismos de operação motorizados. Todos os produtos montados são testados com equipamentos específicos para garantir alta qualidade e confiabilidade. A implantação da linha de produção ACB demonstra, mais uma vez, o compromisso e o investimento da CHINT no mercado brasileiro.

Na FEICON 2026, a CHINT também apresentou seu portfólio de produtos compactos para trilho DIN, entre os quais dispositivos AFDD para detecção de falhas de arco e prevenção de incêndios, RCDs para proteção contra corrente residual, além de relés de impulso e contatores modulares para aplicações de controle e comutação.

Para promover a eficiência e a qualidade da energia, a CHINT apresentou soluções de bancos de capacitores, incluindo capacitores, controladores de fator de potência e contatores específicos. Além disso, a empresa também apresentou seu extenso portfólio de soluções de recarga para veículos elétricos, contemplando soluções tanto de corrente alternada (CA) quanto de corrente contínua (CC) para aplicações de mobilidade elétrica.

Na feira, o estande da CHINT atraiu grande atenção de profissionais do setor, empreiteiros e parceiros de todo o Brasil e da região da América Latina em geral. A exposição apresentou uma linha completa de soluções de baixa e média tensão, desenvolvidas especificamente para uso em construção, infraestrutura e distribuição de energia. As demonstrações práticas e o intercâmbio técnico criaram um ambiente envolvente, que permitiu aos visitantes conhecer melhor a capacidade da CHINT para fornecer soluções de energia confiáveis, eficientes e inteligentes. O anúncio da montagem local do disjuntor pneumático foi particularmente bem recebido, evidenciando o compromisso da CHINT com o fortalecimento de sua cadeia de suprimentos local e com o aprimoramento da capacidade de resposta às necessidades dos clientes em território brasileiro.

Hao Shan, gerente nacional da CHINT Brasil, destacou a importância estratégica do mercado brasileiro no âmbito da expansão global da CHINT. Ele observou que o Brasil, por ser uma das maiores economias da América Latina, apresenta uma forte demanda por infraestrutura elétrica avançada, estimulada pela urbanização e pela transição energética. "Nossa participação na FEICON reforça o firme compromisso da CHINT com o Brasil.

Ao promover a fabricação nacional e aprofundar as parcerias locais, nosso objetivo é oferecer ao mercado soluções mais competitivas e personalizadas", afirmou ele. Ele acrescentou ainda que a FEICON serve não apenas como uma plataforma para a apresentação de produtos, mas também como uma valiosa oportunidade para interagir com parceiros do setor, compreender as tendências do mercado e reforçar a presença da marca CHINT na região.

Futuramente, a CHINT continuará a expandir sua presença no Brasil e em toda a América Latina, reforçando as capacidades locais, investindo em inovação e intensificando a colaboração com os parceiros. Ao alinhar-se às necessidades de desenvolvimento regional e promover a fabricação localizada, a CHINT pretende desempenhar um papel mais ativo no apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e à transição energética da região, ao mesmo tempo em que oferece valor a longo prazo aos clientes e às partes envolvidas.

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FONTE CHINT