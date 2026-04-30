A Classys se destaca como líder global em estética médica além do K-Beauty, destacando crescimento de 45%, margens de 50%+ e modelo de receita recorrente

– Operações em mais de 80 países, com mais de 45.000 plataformas instaladas e 66% de receita internacional

– Consumíveis representam 46% da receita, com mais de 5,5 milhões de procedimentos HIFU realizados anualmente em todo o mundo

– Acelerando o crescimento por meio de duas transações estratégicas de fusões e aquisições nos últimos dois anos

SEUL, Coreia do Sul, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ — A Classys Inc. (KOSDAQ: 214150), empresa global de plataforma de estética médica, lançou seu mais recente relatório anual, destacando sua base instalada mundial e modelo de negócios escalável.

A empresa atua em mais de 80 países e construiu uma base instalada acumulada de mais de 45.000 sistemas, sustentada por uma estrutura de receita de alto valor agregado orientada por consumíveis.

Maior base instalada

O mercado global de estética médica continua sendo impulsionado pela forte demanda por procedimentos injetáveis, liderados por empresas como a Galderma. Ao mesmo tempo, dispositivos baseados em energia (EBD) estão ganhando cada vez mais atenção, à medida que prestadores de serviços e pacientes buscam soluções que proporcionem resultados com aparência mais natural.

Nesse contexto, a Classys desenvolveu um portfólio diferenciado de tecnologias baseadas em energia, posicionando a empresa para atender à demanda em evolução do mercado.

Olhando para o futuro, espera-se que 2026 seja um ano decisivo para a Classys, com forte visibilidade de lucros. A empresa forneceu uma projeção de receita de aproximadamente KRW 490 bilhões, representando um crescimento anual de 45%. Essa perspectiva reflete a expansão das operações diretas no Japão e Brasil, o aumento da adoção na Europa e nos Estados Unidos, e o crescimento contínuo de sua plataforma de RF monopolar, Everesse (Volnewmer).

A Classys também está avançando sua estratégia global de entrada no mercado, ao transitar de um modelo baseado em distribuidores para operações diretas nos principais mercados. Essa mudança deverá aprimorar o controle da marca, fortalecer o relacionamento com os clientes e apoiar uma maior penetração de consumíveis.

A empresa está avançando na aprovação regulatória na China, o que completaria sua presença nos três maiores mercados globais de estética médica: Estados Unidos, Europa e China. Os participantes do setor veem isso como um ponto de inflexão fundamental para o crescimento de longo prazo.

Para apoiar sua expansão, a Classys realizou fusões e aquisições estratégicas, incluindo a aquisição da Ilooda para ampliar seu portfólio de produtos e de um distribuidor brasileiro para fortalecer sua rede global de distribuição.

Por meio dessa estratégia, a Classys estabeleceu um modelo de negócios de plataforma escalável que combina alto crescimento (CAGR acima de 30%) e alta lucratividade (margem operacional acima de 50%), reforçando sua trajetória de crescimento de longo prazo até 2030.

Veja o artigo completo: https://www.prnewswire.com/news-releases/classys-emerges-as-a-global-leader-in-medical-aesthetics-beyond-k-beauty-highlighting-45-growth-50-margins-and-recurring-revenue-model-302752605.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2967539/2026_04_24_101215.jpg

FONTE Classys Inc.