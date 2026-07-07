O evento conectará compradores e investidores internacionais com a oferta de exportação da Costa Rica, oportunidades de investimento e fornecedores especializados.

As empresas interessadas em participar como compradores ou investidores internacionais podem encontrar mais informações em www.costaricasummit.com.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- De 1 a 4 de setembro, a Costa Rica sediará o maior evento internacional de negócios da região. Mais de 400 compradores e investidores de mais de 40 países se reunirão para a segunda edição da , uma plataforma estratégica projetada para promover as exportações, atrair investimento estrangeiro direto e conectar empresas globais com fornecedores especializados.

A Cúpula de Comércio e Investimento da Costa Rica, o maior evento internacional de negócios da região, reunirá mais de 400 compradores e investidores

Organizado pela Agência de Promoção de Comércio Exterior da Costa Rica (PROCOMER), o evento será realizado no Centro de Convenções da Costa Rica e reunirá mais de mil empresas exportadoras, multinacionais e fornecedoras. A agenda incluirá mais de 3.200 reuniões de negócios, vitrines de exposições, visitas de compradores a empresas da Costa Rica, agendas de investimento personalizadas, conferências especializadas e visitas a zonas de livre comércio, parques empresariais e regiões produtivas dentro e fora da Grande Área Metropolitana.

"O valor da Cúpula não está apenas no número de empresas que reúne, mas nas oportunidades que cria. A primeira edição confirmou o forte interesse internacional no que a Costa Rica tem a oferecer, e este ano queremos que os compradores encontrem fornecedores confiáveis e uma oferta de exportação de alto valor; que os investidores avaliem em primeira mão as condições para estabelecer ou expandir operações; e que as empresas multinacionais identifiquem novas capacidades locais para fortalecer suas cadeias de suprimentos. Nosso objetivo é que todos os participantes saiam do evento com informações úteis, contatos relevantes e oportunidades concretas para avançar em seus planos de negócios ", disse Laura López, CEO da PROCOMER.

Para compradores internacionais, o evento proporcionará acesso a uma oferta diversificada de exportação, incluindo produtos e serviços costarriquenhos ligados ao agronegócio, alimentos, manufatura especializada, tecnologias digitais, serviços corporativos, indústrias criativas e inovação aplicada. As reuniões serão agendadas de acordo com as necessidades de negócios de cada participante, com o objetivo de possibilitar conexões eficazes e oportunidades reais de negócios.

A primeira edição da Cúpula de Comércio e Investimento da Costa Rica, realizada em 2025, confirmou a capacidade do país de reunir oportunidades de negócios de alto nível. Essa edição reuniu 337 compradores internacionais, 170 investidores internacionais e mais de 1.280 exportadores, multinacionais e fornecedores. Também gerou mais de 3.600 reuniões de negócios, 104 agendas de investimento e mais de 2.150 participantes.

A Costa Rica chega a esta segunda edição com uma forte base de negócios para competir por negócios internacionais de alto valor. O país abriga mais de 1.000 empresas ligadas ao investimento estrangeiro direto, mais de 312.000 empregos associados a esse setor e um histórico de reinvestimento que reflete a confiança das empresas que já operam no país.

Isso é complementado por uma oferta de exportação ampla e sofisticada, liderada por serviços, que respondem por 34%, seguida por dispositivos médicos, com 31%, e pelo setor agrícola, com 11%. Somente em bens, a Costa Rica atingiu exportações de US$ 22,855 bilhões em 2025, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Além disso, as empresas de origem do Investimento Estrangeiro Direto (IED) representaram 80% do valor das mercadorias exportadas, refletindo a relação direta entre atração de investimentos, capacidade produtiva e integração do país aos mercados internacionais.

As empresas interessadas em participar como compradores ou investidores internacionais podem encontrar mais informações sobre a agenda, os setores participantes e o processo de registro em www.costaricasummit.com

FONTE Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)