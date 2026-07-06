El evento conectará a compradores e inversionistas internacionales con la oferta exportable costarricense, oportunidades de inversión y proveedores especializados.

Las empresas interesadas en participar como compradores o inversionistas internacionales pueden conocer más información en www.costaricasummit.com.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 1° al 4 de septiembre, Costa Rica será sede del mayor encuentro de negocios internacionales de la región. Más de 400 compradores e inversionistas de más de 40 países se reunirán durante la segunda edición del Costa Rica Trade & Investment Summit, un espacio estratégico para promover exportaciones, atraer inversión extranjera directa y conectar a empresas globales con proveedores especializados.

Costa Rica Trade & Investment Summit, el mayor encuentro regional de negocios internacionales, reunirá a más de 400 compradores e inversionistas

El evento, organizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), se realizará en el Centro de Convenciones de Costa Rica y contará con la participación de más de 1.000 empresas exportadoras, multinacionales y proveedores. La agenda incluirá más de 3.200 reuniones de negocio, vitrinas de exhibición, visitas de compradores a empresas nacionales, agendas personalizadas de inversión, conferencias especializadas y visitas a zonas francas, parques empresariales y regiones productivas dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana.

"El valor del Summit no está únicamente en la cantidad de empresas que convoca, sino en las oportunidades que genera. La primera edición confirmó el interés internacional por conocer lo que Costa Rica ofrece, y este año queremos que los compradores encuentren proveedores confiables y una oferta exportable de alto valor, que los inversionistas puedan evaluar directamente las condiciones para instalar o ampliar operaciones y que las empresas multinacionales identifiquen nuevas capacidades locales para fortalecer sus cadenas de suministro. Nuestro objetivo es que cada participante salga del evento con información útil, contactos relevantes y oportunidades concretas para avanzar en sus planes de negocio", afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Para los compradores internacionales, el evento permitirá acceder a una oferta exportable diversa, con productos y servicios costarricenses vinculados a agroindustria, alimentos, manufactura especializada, tecnologías digitales, servicios corporativos, industrias creativas e innovación aplicada. Las reuniones serán programadas según las necesidades comerciales de cada participante, con el objetivo de facilitar conexiones efectivas y oportunidades reales de negocio.

La primera edición del Costa Rica Trade & Investment Summit, realizada en 2025, confirmó la capacidad del país para convocar negocios de alto nivel. En esa ocasión, participaron 337 compradores internacionales, 170 inversionistas internacionales y más de 1.280 exportadores, transnacionales y suplidores. Además, el evento generó más de 3.600 citas de negocio, 104 agendas de inversión y más de 2.150 asistentes.

Costa Rica llega a esta segunda edición con una base empresarial robusta para competir por negocios internacionales de alto valor. El país cuenta con más de 1.000 empresas vinculadas a la inversión extranjera directa, más de 312.000 empleos asociados a este sector y una trayectoria de reinversión que refleja la confianza de las compañías que ya operan en territorio nacional.

A esto se suma una oferta exportable amplia y sofisticada, liderada por los servicios, con una participación del 34%, los dispositivos médicos, con un 31%, y el sector agrícola, con un 11%. Solo en bienes, Costa Rica alcanzó exportaciones por $22.855 millones en 2025, un crecimiento del 14% frente al año anterior. Además, las empresas de origen IED aportaron el 80% del valor exportado en bienes, reflejo de la relación directa entre la atracción de inversión, la capacidad productiva y la inserción del país en los mercados internacionales.

Las empresas interesadas en participar como compradores o inversionistas internacionales pueden conocer más información sobre la agenda, sectores participantes y proceso de registro en www.costaricasummit.com.

FUENTE Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)