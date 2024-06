A Eagle Point Software lança a Peak Experience para a solução de eLearning Pinnacle Lite

DUBUQUE, Iowa, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Eagle Point Software, criadora do sistema de gerenciamento de aprendizagem da Pinnacle Series, anunciou uma de suas mais amplas atualizações de plataforma com o lançamento da "Peak Experience" para a plataforma de eLearning Pinnacle Lite.

A Eagle Point Software anuncia o lançamento da Peak Experience for Pinnacle Lite!

"O lançamento da Peak Experience para a Pinnacle Lite é um passo fundamental em direção ao futuro da plataforma e desenvolvimento da Pinnacle Series", disse Steve Biver, COO da Eagle Point Software. "Ouvimos nossos clientes e analisamos as tendências da indústria e do mercado, para oferecer uma solução que não apenas atenda à demanda atual, mas também abra caminho para a próxima geração de experiências de aprendizagem que serão disponibilizadas pela Pinnacle Series."

Com este lançamento inicial da Peak Experience, os usuários da Pinnacle Lite experimentarão uma nova interface de usuário moderna e intuitiva para acessar, se registrar e visualizar conteúdo. Com estas atualizações, a Peak Experience para a Pinnacle Lite está melhor do que nunca na criação de um ambiente de aprendizagem que se alinha ao compromisso da Eagle Point com a inovação e a abordagem de desenvolvimento centrada no cliente. Este novo lançamento ressalta a promessa de fornecer uma plataforma que dê às partes interessadas no setor de AEC e de produção a capacidade de manter uma vantagem competitiva em um cenário de negócios em constante evolução.

"O lançamento da Peak Experience para Pinnacle Lite permitirá que nossa equipe implante atualizações e lance recursos mais rapidamente para atender às necessidades do mercado", afirmou Amanda Wachendorf, Diretora de Gerenciamento de Produtos. "Com uma interface de usuário intuitiva que impulsiona a navegação, os usuários e administradores de sistema poderão acessar e gerenciar conteúdo com mais facilidade. Melhoramos processos, expandimos recursos e elevamos a experiência do usuário para fornecer às organizações as ferramentas para garantir que tenham uma plataforma de aprendizagem que atenda às suas necessidades atuais e futuras."

Esta atualização fundamental já está disponível e é um marco para a Eagle Point Software.

A criadora da Pinnacle Series,

Eagle Point Software, tem ajudado empresas de AEC e de manufatura a trabalhar com mais eficiência desde 1983. Com sede em Dubuque, Iowa, a equipe da Pinnacle Series é composta por especialistas do setor que fornecem a plataforma líder de desenvolvimento e produtividade para mais de 500.000 profissionais globais de AEC e manufatura. A Pinnacle Series oferece uma biblioteca robusta de conteúdo para treinamento em software sob demanda, além de recursos de aquisição e compartilhamento de conhecimento que, em última análise, aumentam a eficiência. www.eaglepoint.com; +1 563.556.8392, LinkedIn, YouTube.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=87rYem-Qdc0

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2001790/4742180/Eagle_Point_Software_New_Logo.jpg

