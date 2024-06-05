Eagle Point Software 推出 Pinnacle Lite 網上學習解決方案的 Peak Experience

愛荷華州迪比克2024年6月5日 /美通社/ -- Pinnacle Series 學習管理系統的創建者 Eagle Point Software 宣佈其針對Pinnacle Lite 網上學習平台最全面的平台更新之一，即「Peak Experience」。

「為 Pinnacle Lite 推出 Peak Experience 是 Pinnacle Series 平台發展和邁向未來的重要基礎，」Eagle Point Software 營運總監 Steve Biver 表示，「我們聆聽了客戶的意見，研究了行業和市場趨勢，推出了一個解決方案，不僅能滿足當前需求，還為 Pinnacle Series 即將推出的下一代學習體驗奠定基礎。」

Eagle Point Software 宣佈為 Pinnacle Lite 推出 Peak Experience！

在 Peak Experience 的初版發佈後，Pinnacle Lite 使用者將體驗到一個既現代又直觀的全新使用者介面，可以更輕鬆地獲取、登入和觀看內容。憑藉這些升級，Pinnacle Lite 的 Peak Experience 營造了前所未有的學習環境，契合 Eagle Point 的創新和以客為先的開發理念。新版本的發佈強調了我們的承諾，給 AEC 和製造業持分者提供一個平台，使其能在瞬息萬變的營商環境下保持競爭優勢。

「為 Pinnacle Lite 推出 Peak Experience 將加快我們的團隊部署更新和發佈功能的速度，從而滿足市場需求，」產品管理總監 Amanda Wachendorf 表示，「透過直觀的使用者介面進行導航，使用者和系統管理者將能夠更輕鬆地獲取和管理內容。我們改進了流程、豐富了功能，並提升了使用者體驗，為機構提供工具，以確保他們擁有符合時下和未來需求的學習平台。」

此基礎更新現已推出，是 Eagle Point Software 的里程碑成就。

關於 Eagle Point

Pinnacle Series 創作者 Eagle Point Software 自 1983 年成立以來，一直致力幫助 AEC 和製造業企業更有效率地工作。Pinnacle Series 團隊總部位於愛荷華州迪比克，由行業專家組成，為超過 500,000 名全球 AEC 和製造業專業人員提供領先的開發和生產力平台。Pinnacle Series 提供強大的隨選軟體訓練內容庫，以及知識擷取和分享功能，並最終實現效率的提升。www.eaglepoint.com；+1 563.556.8392，LinkedIn，YouTube。

SOURCE Eagle Point Software