A ECOVACS transforma a limpeza com sua tecnologia OZMO ROLLER Instant Self-Washing Mopping no premiado DEEBOT X8 PRO OMNI

LAS VEGAS, 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Na CES 2025, a ECOVACS ROBOTICS lançou o DEEBOT X8 PRO OMNI, marcando sua estreia no mercado global e redefinindo a limpeza com recursos inovadores e exclusivos do setor. Este aspirador de pó robótico apresenta a tecnologia OZMO ROLLER Instant Self-Washing Mopping, que é a tecnologia pioneira de limpeza da ECOVACS a introduzir alta pressão e velocidade com um sistema de autolimpeza em tempo real. Ele também conta com TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning e AIVI 3D 3.0 Omni-Approach Technology, garantindo pisos impecáveis até mesmo nas extremidades.

⁠ Tecnologia revolucionária de limpeza a seco OZMO ROLLER Instant Self-Washing Mopping Elimina de vez as preocupações com a contaminação cruzada

O ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI resolve uma preocupação comum dos aspiradores de pó robóticos: o risco de espalhar sujeira e germes durante a limpeza, especialmente em manchas mais difíceis. Seu sistema revolucionário de limpeza elimina as preocupações com contaminação cruzada com limpeza de alta velocidade e alta pressão, além de autolimpeza instantânea do mop.

Autolimpeza instantânea do mop: a tecnologia OZMO ROLLER Instant Self-Washing Mopping usa 16 bicos de água para molhar continuamente o rolo com água limpa. Após cada movimento sobre o chão, um raspador remove a água suja do rolo, depositando-a em um tanque de água residual. A água limpa é então reaplicada imediatamente no rolo. Todo esse processo acontece 200 vezes por minuto graças à alta velocidade de rotação do rolo, garantindo que o mop esteja sempre limpo.

Limpeza estável e concentrada : este sistema de estrutura integrada do rolo evita deslizes, garantindo contato e pressão consistentes contra o chão. Comparado aos mops redondos ou tipo trilho, o rolo tem menos contato com a superfície, resultando em maior pressão e fricção concentrada para uma remoção eficaz de manchas. Isso, combinado com a autolimpeza instantânea do mop, permite que o DEEBOT X8 PRO OMNI limpe manchas difíceis de maneira completa, enquanto deixa os pisos menos úmidos para uma secagem mais rápida.

TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning: suas extremidades nunca são esquecidas

A tecnologia TruEdge Adaptive Edge Clean ajudou a resolver a questão da limpeza de extremidades e cantos, uma tarefa em que os aspiradores de pó robóticos convencionais frequentemente enfrentavam dificuldades, fazendo com que os usuários precisassem terminar o trabalho por conta própria. Com a versão 2.0, que conta com um rolo adaptativo, uma escova lateral adaptativa e um sensor TruEdge 3D Edge aprimorado, a ECOVACS está trazendo o mesmo nível de atenção à limpeza das extremidades para robôs com mops redondos, fazendo com que o DEEBOT X8 PRO OMNI lide com as extremidades com precisão profissional.

A inovação no sensor redefine a limpeza das extremidades: a arma secreta é o sensor TruEdge 3D Edge aprimorado com luz estruturada de alta precisão. Este sensor reconstrói uma imagem 3D das extremidades, permitindo que o robô se aproxime com precisão, sem causar colisões. Ele ainda se adapta a extremidades complicadas, como rodapés ocultos, soleiras e espaços sob móveis. Isso dá aos usuários a confiança de que seu DEEBOT X8 PRO OMNI pode maximizar a cobertura das extremidades, percorrendo com precisão por espaços complexos, como cantos ou áreas próximas a obstáculos, calculando de forma exata o caminho do rolo e ajustando dinamicamente sua posição sem colidir.

Movimento inteligente do mop: o mop rolo do robô, com ajuste contínuo, se estende e retrai de forma inteligente, garantindo que cada extremidade e canto sejam limpos de maneira completa. Ao contrário de outros robôs que dependem de extensão ou retração total (e frequentemente deixam pontos para trás), o X8 PRO OMNI utiliza o extensor de mop de ajuste contínuo e um algoritmo colaborativo para garantir a máxima cobertura de limpeza e menos colisões.

Escova adicional para extremidades de difícil acesso: uma escova lateral adaptativa e o TruEdge 3D Edge Sensor trabalham juntos para alcançar profundamente cantos internos e espaços estreitos que escovas laterais tradicionais deixam de limpar. Essa escova permanece recolhida durante a limpeza regular das extremidades, mas se estende instantaneamente quando necessário, guiada por um algoritmo de sensibilidade 3D omnidirecional, para varrer esses pontos difíceis de forma impecável.

Tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach: detecção inteligente de obstáculos para uma limpeza tranquila

O DEEBOT X8 PRO OMNI combina IA e sensores avançados para percorrer sua casa de maneira eficiente. Essa tecnologia inteligente o torna perfeito para lares com layouts complexos ou ambientes dinâmicos, com obstáculos que mudam constantemente.

Ele detecta tudo e limpa ao redor de tudo: com a tecnologia de Modelo de Linguagem Visual (VLM), o X8 PRO OMNI entende e se adapta instantaneamente aos obstáculos em seu caminho. Ao contrário dos modelos anteriores de IA que dependiam de reconhecimento de obstáculos pré-programados, o VLM permite que o robô identifique e desvie até mesmo de objetos desconhecidos. Ao entender a forma e os contornos dos obstáculos, o X8 PRO OMNI planeja caminhos de limpeza precisos para uma limpeza mais profunda e eficiente, especialmente ao longo das extremidades. Combinado com a tecnologia de luz estruturada 3D e o TruEdge 3D Edge Sensor, isso permite que o robô meça com precisão as distâncias e garanta uma limpeza detalhada ao longo de paredes, extremidades curvas e cantos.

A ECOVACS e o DEEBOT X8 PRO OMNI conquistam prêmios

O DEEBOT X8 PRO OMNI foi reconhecido com vários prêmios prestigiosos. Ele recebeu o "Indoor Cleaning Solutions Gold Award" no IFA Global Product Technology Innovation Awards 2024, consolidando sua posição como um pioneiro no setor.

O novo produto também conquistou o renomado IDG Award de inovação, reconhecendo os destaques das características avançadas do robô, incluindo sua tecnologia única de limpeza, detecção inteligente de obstáculos e controle por voz com tecnologia de IA, e foi indicado na categoria "Best of IFA" pela Android Headlines, uma importante plataforma de tecnologia dos EUA da EVG Media.

A ECOVACS ROBOTICS reafirmou sua liderança no setor de robótica doméstica ao receber o prestigiado IDG TOP AWARD, colocando-a entre as 10 principais marcas mundiais de casas inteligentes de 2024 e 2025 na CES deste ano. Além disso, seu inovador cortador de grama robótico, o GOAT A2500 RTK (conhecido como A1600 RTK na Europa), foi reconhecido com um prêmio especial, destacando o compromisso da ECOVACS com a excelência e inovação na robótica de serviço.

