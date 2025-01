ECOVACS revolutioniert die Reinigung mit der OZMO ROLLER Wischtechnologie zur sofortigen Selbstreinigung im preisgekrönten DEEBOT X8 PRO OMNI

LAS VEGAS, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2025 brachte ECOVACS ROBOTICS den DEEBOT X8 PRO OMNI auf den Markt, der sein globales Marktdebüt feiert und Sauberkeit mit branchenweit einzigartigen und innovativen Funktionen neu definiert. Dieser Staubsaugerroboter ist mit der OZMO ROLLER Wischtechnologie zur sofortigen Selbstreinigung ausgestattet, der ersten Reinigungstechnologie von ECOVACS, die einen ultrahohen Druck und eine hohe Geschwindigkeit mit einem Echtzeit-Selbstreinigungssystem verbindet. Außerdem verfügt er über die adaptive TruEdge 2.0 Kantenreinigung und die AIVI 3D 3.0 Omni-Approach-Technologie, die für makellose Böden bis zum Rand sorgt.

ECOVACS Sweeps Awards at 2025 CES

Die bahnbrechende OZMO ROLLER Wischtechnologie zur sofortigen Selbstreinigung beseitigt die Angst vor Kreuzkontaminationen für immer

Der ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI löst ein häufiges Problem bei Staubsaugerrobotern: die Verbreitung von Schmutz und Keimen während der Reinigung, insbesondere bei hartnäckigen Flecken. Sein revolutionäres Wischsystem beseitigt das Problem der Kreuzkontamination durch Hochgeschwindigkeits- und Hochdruckreinigung sowie die sofortige Selbstreinigung des Mopps.

Wischen zur sofortigen Selbstreinigung: Die OZMO ROLLER Wischtechnologie zur sofortigen Selbstreinigung nutzt 16 Wasserdüsen, um die Walze kontinuierlich mit sauberem Wasser zu benetzen. Nach jeder Überfahrt über den Boden entfernt ein Abstreifer das Schmutzwasser von der Walze und leitet es in einen Abwassertank. Anschließend wird sofort wieder sauberes Wasser auf die Walze aufgetragen. Dank der hohen Schleudergeschwindigkeit der Walze wird dieser Vorgang 200 Mal pro Minute durchgeführt, so dass der Mopp immer sauber ist.

Stabiles und konzentriertes Wischwasser : Die integrierte Rollenstruktur dieses Systems verhindert ein Verrutschen und gewährleistet einen gleichmäßigen Kontakt und Druck auf den Boden. Im Vergleich zu runden oder raupenförmigen Mopps hat die Rolle weniger Oberflächenkontakt, was zu einem konzentrierteren Druck und einer stärkeren Reibung für eine effektive Fleckentfernung führt. In Kombination mit dem Wischen zur sofortigen Selbstreinigung reinigt der DEEBOT X8 PRO OMNI auch hartnäckige Flecken gründlich und lässt den Boden weniger nass werden, sodass er schneller trocknet.

TruEdge 2.0 Adaptive Kantenreinigung: Keine vergessenen Ränder mehr

Die TruEdge Adaptive Edge Clean Technologie half bei der Reinigung von Ecken und Kanten, mit denen herkömmliche Staubsaugerroboter oft Probleme hatten, sodass Benutzer diese Arbeit selbst erledigen mussten. Die Version 2.0 mit einer adaptiven Walze, einer adaptiven Seitenbürste und einem verbesserten TruEdge-3D-Kantensensor ermöglicht es ECOVACS, dass Roboter mit runden Mopps Kanten genauso gründlich reinigen können, sodass der DEEBOT X8 PRO OMNI Kanten mit professioneller Leistung bewältigt.

Sensor-Durchbruch definiert Kantenreinigung neu: Die Geheimwaffe ist der verbesserte TruEdge 3D-Kantensensor mit hochpräzisem strukturiertem Licht. Dieser Sensor rekonstruiert ein 3D-Bild der Kanten, sodass der Roboter unglaublich nahe herankommen kann, ohne anzustoßen. Er passt sich sogar an knifflige Kanten wie versteckte Sockelleisten, Schwellen und Lücken unter Möbeln an. Dies gibt dem Benutzer die Gewissheit, dass sein DEEBOT X8 PRO OMNI die Kanten maximal reinigen kann, indem er komplexe Bereiche wie Ecken oder nahe Hindernisse fachmännisch durchfährt, den Weg der Walze präzise berechnet und ihre Position dynamisch anpasst, ohne anzustoßen.

Intelligente Mopp-Bewegung: Der stufenlos verstellbare Walzenmopp des Roboters fährt intelligent aus und ein und sorgt dafür, dass jede Kante und Ecke gründlich gereinigt wird. Im Gegensatz zu anderen Robotern, die sich auf ein vollständiges Ausfahren oder Einfahren verlassen (und dabei oft Stellen übersehen), verwendet der X8 PRO OMNI eine stufenlos verstellbare Mopp-Verlängerung und einen kollaborativen Algorithmus, um eine maximale Reinigungsabdeckung und weniger Kollisionen zu gewährleisten.

Zusätzliche Bürste für schwer zugängliche Kanten: Die adaptive Seitenbürste und der TruEdge 3D-Kantensensor arbeiten zusammen, um tief in die inneren Ecken und schmalen Lücken zu gelangen, die herkömmliche Seitenbürsten nicht erreichen. Diese Bürste bleibt bei der normalen Kantenreinigung eingeklemmt, fährt aber bei Bedarf sofort aus, geführt von einem 3D-Algorithmus zur omnidirektionalen Abtastung, um auch enge Stellen perfekt zu reinigen.

AIVI 3D 3.0 Omni-Approach-Technologie: Intelligente Hindernisvermeidung für mühelose Reinigung

Der DEEBOT X8 PRO OMNI kombiniert KI und fortschrittliche Sensoren, um effizient durch Ihr Zuhause zu navigieren. Dank dieser intelligenten Technologie eignet sich das System hervorragend für Wohnungen mit komplexen Grundrissen oder dynamischen Umgebungen mit ständig wechselnden Hindernissen.

Sieht alles und putzt um alles herum: Mit Hilfe des Visual Language Model (VLM) erkennt der X8 PRO OMNI Hindernisse auf seinem Weg sofort und passt sich ihnen an. Im Gegensatz zu früheren KI-Modellen, die sich auf eine vorprogrammierte Hinderniserkennung verlassen, kann der Roboter mit dem VLM selbst unbekannte Objekte erkennen und um sie herum navigieren. Da der X8 PRO OMNI die Form und Konturen von Hindernissen erkennt, plant er präzise Reinigungspfade für eine tiefere und effizientere Reinigung, insbesondere entlang von Kanten. In Kombination mit der strukturierten 3D-Lichttechnologie und dem TruEdge 3D-Kantensensor kann der Roboter Abstände genau messen und eine präzise Reinigung entlang von Wänden, Konturen und Ecken gewährleisten.

ECOVACS und DEEBOT X8 PRO OMNI Sweep Awards

Der DEEBOT X8 PRO OMNI wurde bereits mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Er wurde bei den IFA Global Product Technology Innovation Awards 2024 mit dem „Indoor Cleaning Solutions Gold Award" ausgezeichnet und festigte damit seine Vorreiterrolle in der Branche.

Das neue Produkt wurde außerdem mit dem angesehenen IDG Award für Innovation ausgezeichnet. Dieser würdigte die fortschrittlichen Funktionen des Roboters, darunter die einzigartige Wischtechnologie, die intelligente Hindernisvermeidung und die KI-gestützte Sprachsteuerung, und wurde von Android Headlines, einer führenden US-Technologieplattform von EVG Media, als „Best of IFA" ausgezeichnet.

ECOVACS ROBOTICS hat seine Führungsrolle in der Heimroboterbranche durch die Auszeichnung mit dem IDG TOP AWARD bestätigt und gehört damit zu den TOP 10 der GLOBAL SMART HOME BRANDS 2024-2025 auf der diesjährigen CES. Darüber hinaus wurde der innovative Mähroboter GOAT A2500 RTK (in Europa als A1600 RTK bekannt) mit einem SPECIAL AWARD ausgezeichnet, der das Engagement von ECOVACS für Spitzenleistungen und Innovationen in der Servicerobotik unterstreicht.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Staubsaugerroboter | Auto-Reinigungsroboter – ECOVACS Webseite – ECOVACS

https://www.ecovacs.com/us/campaign/ces-2025

Medienkontakt:

Wenting Sun

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2594443/ECOVACS_Sweeps_Awards_at_2025_CES.jpg