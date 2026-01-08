A Envision invade o Brasil com o projeto Casa dos Ventos de 630 MW, implantando energia eólica baseada em IA em escala

SÃO PAULO, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Envision Energy, líder global em tecnologia verde, assinou um fornecimento de turbinas eólicas de 630 MW e um contrato de serviço de longo prazo de 30 anos com a Casa dos Ventos, a maior desenvolvedora de energia renovável do Brasil. Este projeto marcante marca a primeira implantação de energia líquida zero da Envision no Brasil e estabelece uma parceria estratégica mais ampla, fornecendo soluções de energia renovável de ponta a ponta habilitadas para IA para acelerar a transição energética do Brasil e fortalecer sua posição como um centro global de energia verde. A cerimônia de assinatura foi acompanhada por Lei Zhang, presidente da Envision , e Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos.

image

Pelo acordo, a Envision fornecerá suas turbinas eólicas personalizadas Galileo AI de 8 x MW, entre as maiores unidades de capacidade única implantadas no Brasil até o momento. Alimentadas por seu Modelo de Grande Energia Tianshu e Modelo de Grande Clima Tianji, as turbinas integram a experiência global em sistemas eólicos de grande escala da Envision com os recursos locais, as condições da rede e os padrões técnicos do Brasil, permitindo que os clientes maximizem a produção de energia, a confiabilidade e o valor do projeto a longo prazo. Com base na liderança da Casa dos Ventos em energia eólica onshore e nas capacidades de rede zero de ponta a ponta da Envision, a parceria pode se expandir para além do fornecimento de turbinas para incluir a colaboração na gestão de ativos digitais de ciclo de vida completo, centros de dados orientados por IA (AIDC) e soluções integradas de hidrogênio verde e amônia, avançando conjuntamente com os sistemas de energia renovável de próxima geração.

"Nossa decisão de fazer parceria com a Envision se baseia em sua tecnologia de ponta, capacidades avançadas de IA e compromisso de longo prazo com o Brasil como um mercado estratégico", disse Lucas Araripe, diretor executivo da Casa dos Ventos. "Essa colaboração permitirá a entrega de projetos eólicos de alta qualidade e grande escala com confiabilidade e desempenho, ao mesmo tempo em que acelerará o crescimento de indústrias emergentes e atrairá tecnologias avançadas. Além de apoiar a transição energética do Brasil e a expansão da matriz de energia renovável do país, o projeto também gerará benefícios socioeconômicos duradouros - trazendo empregos verdes e desenvolvimento para várias comunidades locais."

"O Brasil emergiu como líder global em energia renovável, com fontes limpas fornecendo quase 90% da eletricidade do país. À medida que o governo diversifica o mix de energia, as energias renováveis não hidrelétricas, como a eólica e a solar, estão se tornando um pilar estratégico da transição energética do Brasil." disse Henry Peng, vice-presidente sênior e presidente da América Latina e da região europeia da Envision Energy. "Como uma das primeiras empresas globais de energia renovável a investir no Brasil, nossa parceria com a Casa dos Ventos vai muito além do fornecimento de turbinas. Comprometemo-nos a explorar tópicos como soluções líquidas zero em nível de sistema habilitadas para IA em energia eólica, AIDC, hidrogênio verde, armazenamento de energia e combustível de aviação sustentável. Juntos, pretendemos impulsionar o crescimento de energia de alta qualidade, fortalecer as cadeias de suprimentos locais, acelerar as indústrias verdes emergentes e apoiar a transição líquida zero do Brasil, criando uma nova prosperidade para o Brasil e para toda a América Latina."

O acordo segue uma série de intercâmbios de alto nível e diálogos estratégicos entre as duas empresas. Em maio de 2025, Lei Zhang se reuniu com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante a visita do presidente à China para discutir a transição para a energia verde no Brasil, os parques industriais com emissões líquidas zero e os setores emergentes, como o combustível de aviação sustentável e o hidrogênio verde. Em setembro de 2025, Mário e Lucas Araripe visitaram a Envision para mais discussões sobre o avanço das indústrias líquidas zero. Essa parceria representa a introdução sistemática das tecnologias, padrões e modelo de parque industrial zero comprovados da Envision no Brasil, criando uma referência escalável para a transição energética e a neutralidade de carbono em toda a América Latina, aumentando a confiança do setor, atraindo a atenção internacional e apoiando o crescimento sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857596/image.jpg

FONTE Envision Energy