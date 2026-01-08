Envision irrumpe en Brasil con el proyecto Casa dos Ventos de 630 MW, que despliega energía eólica impulsada por IA a escala

SAO PAULO, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología ecológica, firmó un suministro de turbinas eólicas de 630 MW y un acuerdo de servicio a largo plazo de 30 años con Casa dos Ventos, el mayor desarrollador de energía renovable de Brasil. Este proyecto histórico marca el primer despliegue de energía neta cero de Envision en Brasil y establece una asociación estratégica más amplia, que ofrece soluciones de energía renovable de extremo a extremo habilitadas por IA para acelerar la transición energética de Brasil y fortalecer su posición como centro mundial de energía verde. La ceremonia de firma fue presenciada por Lei Zhang, presidente de Envision , y Mário Araripe, fundador de Casa dos Ventos.

image

En virtud del acuerdo, Envision suministrará sus turbinas eólicas personalizadas Galileo AI de 8.xMW, una de las unidades de capacidad única más grandes desplegadas en Brasil hasta la fecha. Alimentadas por su Modelo de Energía Grande de Tianshu y el Modelo de Clima Grande de Tianji, las turbinas integran la experiencia global en sistemas eólicos a gran escala de Envision con los recursos locales, las condiciones de la red y los estándares técnicos de Brasil, lo que permite a los clientes maximizar la producción de energía, la confiabilidad y el valor del proyecto a largo plazo. Basándose en el liderazgo de Casa dos Ventos en energía eólica terrestre y en las capacidades de cero emisiones de extremo a extremo y de pila completa de Envision, la asociación puede expandirse más allá del suministro de turbinas para incluir la colaboración en la gestión de activos digitales de ciclo de vida completo, centros de datos impulsados por IA (AIDC) y soluciones integradas de hidrógeno y amoniaco ecológicos, avanzando conjuntamente en los sistemas de energía renovable de próxima generación.

"Nuestra decisión de asociarnos con Envision se basa en su tecnología líder, sus capacidades avanzadas de IA y su compromiso a largo plazo con Brasil como mercado estratégico", dijo Lucas Araripe, director ejecutivo de Casa dos Ventos. "Esta colaboración permitirá la entrega de proyectos eólicos a gran escala de alta calidad con confiabilidad y rendimiento, al tiempo que acelerará el crecimiento de las industrias emergentes y atraerá tecnologías avanzadas. Además de apoyar la transición energética de Brasil y la expansión de la matriz de energía renovable del país, el proyecto también generará beneficios socioeconómicos duraderos, lo que generará empleos verdes y desarrollo para varias comunidades locales ".

"Brasil se ha convertido en un líder mundial en energía renovable, con fuentes limpias que suministran casi el 90 % de la electricidad del país. A medida que el gobierno diversifica la combinación energética, las energías renovables no hidráulicas, como la eólica y la solar, se están convirtiendo en un pilar estratégico de la transición energética de Brasil ", dijo Henry Peng, vicepresidente sénior y presidente de América Latina y la región europea de Envision Energy. "Como una de las primeras empresas mundiales de energía renovable en invertir en Brasil, nuestra asociación con Casa dos Ventos va mucho más allá del suministro de turbinas. Nos comprometemos a explorar temas como las soluciones cero neto a nivel de sistema habilitadas para la IA en el sector eólico, el AIDC, el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía y el combustible de aviación sostenible. Juntos, nuestro objetivo es impulsar el crecimiento energético de alta calidad, fortalecer las cadenas de suministro locales, acelerar las industrias verdes emergentes y apoyar la transición neta cero de Brasil, creando una nueva prosperidad para Brasil y en toda América Latina ".

El acuerdo sigue a una serie de intercambios de alto nivel y diálogos estratégicos entre ambas empresas. En mayo de 2025, Lei Zhang se reunió con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la visita del presidente a China para discutir la transición energética verde de Brasil, los parques industriales cero neto y los sectores emergentes como el combustible de aviación sostenible y el hidrógeno verde. En septiembre de 2025, Mário y Lucas Araripe visitaron Envision para seguir discutiendo sobre el avance de las industrias netas cero. Esta asociación representa la introducción sistemática de las probadas tecnologías, estándares y modelo de parque industrial cero neto de Envision en Brasil, creando un punto de referencia escalable para la transición energética y la neutralidad de carbono en toda América Latina, impulsando la confianza de la industria, atrayendo la atención internacional y apoyando el crecimiento sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857596/image.jpg

FUENTE Envision Energy