A Exness lança a maior campanha de marca de todos os tempos, "Born to Trade"

LIMASSOL, Chipre, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Exness, uma das maiores corretoras de multiativos do mundo, acaba de anunciar o lançamento de sua maior campanha de marca global, "Born to Trade".

Estreando em 5 de agosto, juntamente com um poderoso anúncio em vídeo que fala sobre sua narrativa geral, a campanha tem como alvo traders que enfrentam desafios, aproveitam oportunidades e tomam decisões ousadas todos os dias. Ele serve como um lembrete de que o trading não é apenas sobre o ato em si, mas também a definição do que significa ser um trader.

Exness launches "Born to Trade" campaign

"Na Exness, acreditamos que os traders reais nasceram para negociar; e que o trading é um chamado inato ao qual apenas os melhores corretores podem responder", disse Alfonso Cardalda, diretor de marketing da Exness. "A campanha 'Born to Trade' destaca a qualidade excepcional, a confiabilidade e a superioridade dos produtos que os clientes experimentam consistentemente com a Exness, mostrando exatamente porquê somos a escolha preferida dos traders globalmente", acrescentou.

"Born to Trade" é mais do que apenas um slogan; reflete a paixão e determinação incessantes que definem o trading. Trata-se de reconhecer que essa habilidade significa ter uma conexão mais profunda com os mercados e dominar a arte do trading. A iniciativa busca criar uma conexão emocional com os traders. Ela reflete suas personalidades e os conecta com a Exness como um parceiro de apoio em sua jornada de trading.

Ao se envolver com traders nesse nível, a Exness reforça sua nova identidade de marca, lançada em janeiro de 2024, de uma forma que cria uma conexão com seu público principal.

A campanha "Born to Trade" será lançada em todo o mundo em vários canais, incluindo publicidade digital, redes sociais e meios de comunicação tradicionais, nos principais mercados globais. Ela representa o próximo passo na abordagem de marketing ousada que a Exness adotou este ano, que começou em abril, quando se tornou a parceira regional oficial da LALIGA na América Latina.

Para mais informações sobre a Exness e a campanha "Born to Trade", clique aqui.

Sobre a Exness

A Exness é uma corretora global de multiativos fundada em 2008. Sua missão é remodelar o trading on-line, oferecendo aos clientes uma experiência sem obstáculos por meio de tecnologia de ponta e um compromisso firme com a ética. Impulsionada por essa combinação única de inovação e integridade, a Exness se tornou uma das maiores corretoras de multiativos do mundo, servindo como uma parceira confiável para traders e instituições financeiras em todo o mundo. Com uma forte presença global, várias licenças regulamentares e uma reputação de criar um mercado favorável que eleva os benchmarks do setor, a Exness continua a expandir o seu alcance, mantendo-se dedicada a redefinir o sucesso nos mercados financeiros.

FONTE Exness