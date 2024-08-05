Exness推出有史以來最大型的品牌宣傳活動「Born to Trade」

Exness營銷總監Alfonso Cardalda表示：「Exness相信真正交易者是『為交易而生』；交易是只有最佳經紀中介才能響應的上天召喚。」他補充說：「Born to Trade」宣傳活動突出客戶在使用Exness服務時一直能體驗到的卓越品質、可靠性和產品優勢，並正確展示為何我們成為全球交易者的不二之選。

「Born to Trade」不僅是一句標語，亦反映了定義交易的不懈激情和決心。這是關於認識到，這種技能意味著與市場有更深入的聯繫，並掌握交易的藝術。該計劃旨在與交易者產生情感共鳴。這反映出他們的個性，並將他們與Exness聯繫起來，作為其交易旅程中的支援合作夥伴。

透過在此水平與交易者進行互動，Exness以與其核心受眾共鳴的方式來強化其於2024年1月推出的嶄新品牌形象。

「Born to Trade」宣傳活動將在全球主要市場多個渠道推出，包括數碼廣告、社交媒體和傳統媒體。Exness於今年四月成為拉丁美洲LALIGA的官方地區合作夥伴，正式開始採取大膽營銷方式，而今次的宣傳活動正好代表了該營銷方式的下一步。

有關Exness和「Born to Trade」宣傳活動的詳情，請點按此處。

關於Exness

Exness是一間成立於2008年的全球多元資產經紀商。其使命是透過尖端科技和對道德操守堅定的承諾，為客戶提供無縫體驗來重塑網上交易。由於創新和誠信的獨特結合，Exness已發展為全球最大的多元資產經紀商之一，成為全球交易者和金融機構值得信賴的合作夥伴。Exness擁有強大的全球業務、多項監管許可證，而且具有能創造有利市場、提高行業標準的聲譽。Exness繼續擴大其覆蓋範圍，同時繼續致力於為金融市場重新定義成功。

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