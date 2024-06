A EZVIZ coloca os agricultores no centro do seu projeto global de reflorestamento neste Dia Mundial do Meio Ambiente, criando um círculo ecológico mais virtuoso entre a conservação das terras e o desenvolvimento comunitário

HOOFDDORP, Holanda, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Com um horizonte maior de expansão de seu Plano Florestal Global, a EZVIZ anunciou seu tema anual no Dia Mundial do Meio Ambiente: "Uma Floresta para os Agricultores.. Árvores para o benefício de todos." O tema alinha-se com a campanha anual do Programa das Nações Unidas para o Ambiente "Nossa terra. Nosso futuro. Nós somos a #GeraçãoRestauração." Especificamente, a EZVIZ plantará espécies de árvores localmente adaptáveis e lucrativas em várias regiões, fornecendo sementes aos agricultores para reduzir a pobreza e, ao mesmo tempo, restaurar terras e absorver emissões de carbono.

Pautado pela missão de promover o desenvolvimento sustentável tanto para o planeta quanto para as pessoas, o Plano Florestal Global da EZVIZ transcendeu o simples plantio de árvores. Dando continuidade à sua parceria com a Treedom desde 2023, uma das principais plataformas de plantação de árvores, a EZVIZ ajudará a cultivar 730 árvores de cacau, café, abacate e caju no Haiti, Equador, República Dominicana, Quénia e Gana. As ONG locais trabalharão em estreita colaboração com os destinatários das árvores durante todo o processo de plantação, fornecendo ferramentas e recursos educativos sobre modelos agrícolas sustentáveis

"Estamos impressionados com o compromisso inabalável da EZVIZ em tomar providências verdadeiramente valiosas em prol de um planeta próspero", comentou Martina Fondi, Diretora de Silvicultura da Treedom.

Tanto a EZVIZ como a Treedom acreditam que o equilíbrio entre a preservação do habitat e os meios de subsistência das pessoas é a chave para o desenvolvimento sustentável. Os dois parceiros selecionaram espécies de árvores adequadas para o solo local e que oferecem benefícios econômicos. Por exemplo, no Quénia, as árvores de cacau constituem uma fonte de renda, ao mesmo tempo que combatem a degradação dos solos.

"Imagine um futuro em que os agricultores não sejam apenas zeladores da terra, mas agentes de mudança no progresso sustentável", disse Sandra Zheng, diretora de marca global da EZVIZ. "Ao trazer as pessoas para o centro de nossos esforços, oferecemos oportunidades de capacitação para munir os agricultores com habilidades que melhorem sua qualidade de vida."

De acordo com a calculadora de impacto da Treedom, com todas as árvores plantadas de 2023 a 2024, o Plano Florestal Global EZVIZ absorverá aproximadamente 245,20 toneladas de CO₂ nos primeiros dez anos de vida das árvores. As receitas dos produtos com a marca EZVIZ Green continuarão a ajudar a financiar o programa. Estes produtos incluem as mais recentes câmaras 4K alimentadas por baterias solares e aspiradores robotizados fabricados parcialmente com plásticos reciclados. Os parceiros e usuários também podem receber árvores com a marca EZVIZ Green como presentes para demonstrar o seu apoio à sustentabilidade.

