EZVIZ melibatkan petani dalam program penghijauan hutan berskala global pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, menciptakan siklus pelestarian lingkungan hidup yang lebih bermanfaat, serta menyeimbangkan konservasi lahan dan pemberdayaan komunitas

HOOFDDORP, Belanda, 5 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Untuk memperluas skala "Global Forest Plan", EZVIZ meluncurkan tema tahunan Hari Lingkungan Hidup Sedunia: "A Forest for Farmers. Trees for Common Benefit". Tema ini sejalan dengan program tahunan United Nations Environment Programme, "Our land. Our future. We are #GenerationRestoration". EZVIZ akan menanam spesies pohon yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat dan menghasilkan keuntungan di beragam wilayah. Selain itu, EZVIZ juga menyediakan benih tanaman bagi petani demi menekan angka kemiskinan sekaligus merestorasi lahan dan menyerap emisi karbon.