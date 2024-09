BELGRADO, Sérvia, 28 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- No meio de setembro de 2024, a Linglong International Europe d.o.o., a primeira fábrica de pneus chinesa na Europa, iniciou oficialmente a produção em massa. Outro importante projeto no plano estratégico global "7+5" da Linglong Tire se concretizou, e o layout estratégico global iniciou uma nova jornada!

A fábrica europeia da Linglong alcançou a produção em massa (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

O presidente sérvio Aleksandar Vučić liderou os departamentos governamentais em todos os níveis, juntamente com o embaixador chinês na Sérvia, Li Ming, autoridades da indústria, renomados especialistas universitários, bem como parceiros globais da Linglong e amigos da mídia, para participar deste grande evento.

Desde o seu lançamento em 2019, a Linglong Europe atraiu atenção global com seu grandioso plano de um investimento total de US$ 990 milhões e uma capacidade de produção anual de 13,62 milhões de pneus radiais de alto desempenho.

Durante sua construção, a fábrica europeia da Linglong integrou profundamente tecnologias de ponta, como inteligência artificial, sensoriamento móvel, big data industrial e robôs industriais. Ela se compromete a se tornar um modelo de produção de pneus que seja seguro, ambientalmente amigável, inteligente, automatizado e verde, tornando-se uma das fábricas digitais líderes na indústria global de pneus. Alcançou automação completa e gestão digital desde o armazenamento de matérias-primas até a entrega de produtos acabados, melhorando significativamente a qualidade dos produtos e a eficiência da produção.

Além disso, o novo modelo de fábrica "verde, limpa, civilizada e enxuta" defendido pela Linglong Europe vai liderar a indústria em direção a um futuro mais ambientalmente amigável, eficiente e inteligente.

Durante sua visita aprofundada aos workshops de produção da Linglong Europe, os líderes e convidados visitantes expressaram sincera admiração pelo alto nível de inteligência da fábrica, reconhecendo unanimemente que é um modelo na indústria de fabricação de pneus que eles testemunharam pessoalmente, e uma "fábrica incrível" além de sua imaginação em termos de inteligência. O presidente Vučić enfatizou durante sua visita: "É inacreditável e incrível. Sinto-me muito orgulhoso e feliz."

Com a produção em massa oficial do projeto europeu, a Linglong deu um passo importante em sua estratégia de globalização no mercado europeu. A fábrica fornecerá aos usuários europeus e dos mercados ao redor uma excelente experiência de condução por meio de produtos de alto desempenho com características verdes, de baixo carbono, baixa resistência ao rolamento e forte capacidade de manuseio, além de serviços superiores. Essa conquista marcante não apenas promove a construção e aprimoramento do sistema de OE da Linglong no exterior, mas também melhora significativamente a competitividade e a influência dos fabricantes de pneus chineses no mercado global.

Em agosto de 2024, com o rápido desenvolvimento da Linglong Europe, a Linglong anunciou o lançamento do projeto de expansão da Fase II na Europa. Após a conclusão do projeto de expansão, ele acrescentará uma produção anual de 1,1 milhão de pneus radiais de alto desempenho de vários tipos, incluindo 800.000 conjuntos de pneus para veículos comerciais, 50.000 conjuntos de pneus radiais para engenharia, 150.000 conjuntos de pneus radiais agrícolas, 100.000 conjuntos de pneus reformados, além de borracha recuperada líquida, geração de energia fotovoltaica e outros projetos.

Na cerimônia de produção em massa, a Linglong Tire assinou um memorando de investimento adicional com o governo sérvio. A assinatura deste acordo não só representa uma afirmação completa dos resultados da cooperação anterior, mas também estabelece as bases para o progresso contínuo do projeto de expansão europeu da Linglong.

No futuro, a Linglong Tire aproveitará a produção em massa do projeto como uma oportunidade, visando à construção conjunta de alta qualidade da "Belt and Road" entre a China e a Sérvia, fortalecendo as operações em conformidade e a gestão de produção segura, além de promover a construção futura de projetos com altos padrões e exigências rigorosas. Ao mesmo tempo, a empresa cumprirá ativamente suas responsabilidades sociais, estabelecerá uma excelente imagem de cultura corporativa e contribuirá ainda mais para elevar a cooperação econômica e comercial entre a China e a Sérvia a um nível superior, promovendo a fabricação chinesa no cenário mundial!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517284/image.jpg

FONTE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.