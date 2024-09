Europäische Fabrik von Linglong hat die Massenproduktion erreicht

BELGRAD, Serbien, 28. September 2024 /PRNewswire/ – Mitte September 2024 hat Linglong International Europe d.o.o., die erste chinesische Reifenfabrik in Europa, offiziell die Massenproduktion aufgenommen. Ein weiteres wichtiges Projekt des globalen strategischen „7+5"-Plans von Linglong Tire hat seine Früchte getragen, und das globale strategische Layout hat eine neue Reise begonnen!

Linglong's European Factory Has Achieved Mass Production

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić nahm gemeinsam mit dem chinesischen Botschafter in Serbien, Li Ming, Behördenvertretern aus der Industrie, renommierten Experten von Universitäten sowie den globalen Partnern von Linglong und befreundeten Medienvertretern an diesem großartigen Event teil.

Seit seinem Start im Jahr 2019 hat Linglong Europe mit seinem großen Plan, der eine Gesamtinvestition von 990 Mio. USD und eine jährliche Produktionskapazität von 13,62 Mio. Hochleistungsradialreifen vorsieht, weltweit Aufmerksamkeit erregt.

Während des Baus wurden in der europäischen Fabrik von Linglong modernste Technologien wie künstliche Intelligenz, mobile Sensorik, industrielle Big Data und Industrieroboter integriert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, einen Maßstab für eine sichere, umweltfreundliche, intelligente, automatisierte und umweltfreundliche Reifenproduktion zu setzen und eine der führenden digitalen Fabriken in der globalen Reifenindustrie zu werden. Das Unternehmen hat eine vollständige Automatisierung und digitale Verwaltung von der Lagerung der Rohstoffe bis zur Auslieferung der fertigen Produkte erreicht und damit die Produktqualität und die Produktionseffizienz erheblich verbessert.

Darüber hinaus wird das von Linglong Europe befürwortete neue Fabrikmodell „grün, sauber, zivilisiert und schlank" die Branche in eine umweltfreundlichere, effizientere und intelligentere Richtung führen.

Während ihres ausführlichen Besuchs in den Produktionshallen von Linglong Europe brachten die anwesenden Führungspersönlichkeiten und Gäste ihre aufrichtige Bewunderung für das hohe Maß an Intelligenz des Werks zum Ausdruck und bezeichneten es einhellig als ein Vorbild in der Reifenindustrie, das sie persönlich erlebt haben, und als eine „unglaubliche Fabrik", deren Intelligenz ihre Vorstellungen übersteigt. Präsident Vučić betonte bei seinem Besuch: „Es ist unglaublich und unfassbar. Ich bin so stolz und glücklich."

Mit der offiziellen Massenproduktion seines europäischen Projekts hat Linglong einen wichtigen Schritt in seiner Globalisierungsstrategie auf dem europäischen Markt unternommen. Die Fabrik wird den Verbrauchern in Europa und den umliegenden Märkten ein hervorragendes Fahrerlebnis durch Hochleistungsprodukte mit umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen, rollwiderstandsarmen und leistungsstarken Fahreigenschaften sowie durch erstklassigen Service bieten. Dieser Meilenstein fördert nicht nur den Aufbau und die Verbesserung des OE-Systems von Linglong in Übersee, sondern steigert auch die Wettbewerbsfähigkeit und den Einfluss chinesischer Reifenhersteller auf dem Weltmarkt erheblich.

Im August 2024 kündigte Linglong angesichts der rasanten Entwicklung von Linglong Europe den Start des Erweiterungsprojekts Linglong Phase II in Europa an. Nach Abschluss des Erweiterungsprojekts wird das Unternehmen jährlich 1,1 Mio. Hochleistungs-Radialreifen verschiedener Typen produzieren, darunter 800.000 Sätze Nutzfahrzeugreifen, 50.000 Sätze technische Radialreifen, 150.000 Sätze landwirtschaftliche Radialreifen, 100.000 Sätze runderneuerte Reifen sowie Flüssiggummi-Rückgewinnung, photovoltaische Stromerzeugung und andere Projekte.

Bei der Massenproduktionszeremonie unterzeichnete Linglong Tire ein zusätzliches Investitionsmemorandum mit der serbischen Regierung. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist nicht nur eine Bestätigung der bisherigen Kooperationsergebnisse, sondern legt auch den Grundstein für den reibungslosen Ablauf des europäischen Linglong-Erweiterungsprojekts.

In Zukunft wird Linglong Tire die Massenproduktion des Projekts als Chance nutzen, um den hochwertigen gemeinsamen Bau der „Belt and Road" zwischen China und Serbien anzustreben, die Compliance-Maßnahmen und das Sicherheitsproduktionsmanagement zu stärken und den Bau zukünftiger Projekte mit hohen Standards und strengen Anforderungen zu fördern. Gleichzeitig wird das Unternehmen seine soziale Verantwortung aktiv wahrnehmen, ein hervorragendes Image der Unternehmenskultur aufbauen und einen größeren Beitrag zur Förderung der Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen China und Serbien leisten sowie die chinesische Produktion auf der Weltbühne bekannt machen!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517197/image.jpg