A FinDev Canada compromete US $ 56 milhões com a Energía Renovable La Joya S.A. (Enhol Energía) para fortalecer a energia renovável e o crescimento econômico no Peru

MONTREAL, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A FinDev Canada, instituição bilateral de financiamento ao desenvolvimento do Canadá, anuncia um empréstimo de US $ 56 milhões à Energía Renovable La Joya S.A. O compromisso apoiará o desenvolvimento, a construção e a operação do Projeto Illa, uma usina solar fotovoltaica (PV) de 396 MW em Arequipa, Peru. Esta será a maior usina de energia solar fotovoltaica do país.

O fornecimento de energia do Peru é liderado pela energia hidrelétrica e pelo gás natural, com a eólica e a solar contribuindo com 6% e 2%, respectivamente. Com a demanda de eletricidade projetada para crescer mais de 2% ao ano até 2050, atender às necessidades futuras exigirá um investimento significativo em nova capacidade de geração. Para apoiar essa transição, o Projeto Illa visa aumentar o fornecimento nacional de energia através da geração de mais de 890.000 MWh de energia solar anualmente. Isso evitará mais de 305 mil toneladas de emissões. Ao expandir a produção de energia renovável, o Projeto Illa apoia a meta do Peru de atingir zero emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, ajudando a diversificar o mix de energia do país e promovendo energia mais sustentável e acessível.

A usina de energia solar fotovoltaica aborda o desafio de atender à crescente demanda regional de energia, apoiando a transição para fontes de energia sustentáveis. Ao fortalecer a geração de energia renovável, espera-se que o Projeto Illa crie oportunidades econômicas para as comunidades locais por meio da criação de empregos. Durante a construção, a empresa pretende apoiar cerca de 500 empregos e fornecer 10 funções permanentes para operações e manutenção contínuas. Por meio desses esforços, o compromisso da FinDev Canada promove a mitigação climática, contribuindo para o crescimento econômico e o desenvolvimento de baixo carbono no Peru.

O empréstimo da FinDev Canada faz parte de uma linha de crédito de US $ 289 milhões liderada pelo Santander CIB.

A Energía Renovable La Joya S.A. é de propriedade integral da Enhol Energía. A holding para as operações de energia da Enhol combina experiência em energia, agricultura e imóveis.

"A FinDev Canada tem o orgulho de expandir seu portfólio de infraestrutura sustentável por meio desse compromisso no Peru, o segundo maior parceiro comercial bilateral do Canadá na América do Sul e Central. Também estamos entusiasmados em colaborar com o Grupo Enhol e o Santander CIB, líderes em energia renovável e finanças sustentáveis, para entregar o maior projeto de energia solar fotovoltaica do país, ampliando a capacidade de energia renovável, promovendo a diversificação econômica, aumentando a resiliência da infraestrutura e proporcionando impacto mensurável ", disse Lori Kerr, CEO da FinDev Canadá.

"O compromisso da FinDev Canada é um claro voto de confiança no Projeto Illa e em nossa capacidade de execução. Reforça a força da instalação e apoia a entrega pontual de um ativo solar de referência para o Peru. Somos gratos à FinDev Canada por apoiar o Grupo Enhol e nossa abordagem familiar de longo prazo para a construção de infraestrutura com impacto ambiental e social mensurável. Também agradecemos ao Santander por liderar o financiamento e damos as boas-vindas à FinDev Canada como parceira de longo prazo ", disseram Diego Oliver e Gonzalo Oliver, Co-CEOs do Grupo Enhol.

"O Santander está grato por fazer parte desta transação histórica para o Peru e o Grupo Enhol e satisfeito por ter trabalhado com uma equipe tão talentosa dentro da FinDev Canada. O processo foi marcado por uma comunicação clara, forte cooperação, eficiência e um compromisso compartilhado com a entrega oportuna. A participação da FinDev Canadá neste acordo é estratégica e reforça sua confiança no Grupo Enhol, Peru, e em financiamentos sustentáveis na região ", disse Tfeila Abass, Diretora Executiva, Private Debt Mobilization Latam, Santander. FinDev Canada's participation in this deal is strategic and reinforces their confidence in Grupo Enhol, Peru, and sustainable financings in the region," said Tfeila Abass, Managing Director, Private Debt Mobilization Latam, Santander.

A FinDev Canada é a instituição financeira de desenvolvimento bilateral do Canadá, apoiando o desenvolvimento por meio do setor privado. Fornecemos soluções de financiamento, investimento e financiamento misto, bem como assistência técnica e consultoria, para promover o crescimento sustentável e inclusivo em mercados emergentes e economias em desenvolvimento (EMDEs), em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os compromissos do Acordo de Paris. Saiba mais sobre a FinDev Canada em www.findevcanada.ca.

O Grupo Enhol é um grupo empresarial familiar espanhol com mais de 95 anos de história, operando em energia renovável, agricultura e imóveis. Em energia renovável, o Grupo Enhol entregou com sucesso 1,2 GW de projetos concluídos, incluindo 700 MW de capacidade renovável instalada, e desenvolveu mais de 30 instalações eólicas e solares no México, Chile, França, Espanha, Polônia, Índia e Bulgária. Por meio de investimentos de longo prazo e parcerias locais, o Grupo Enhol está comprometido em promover a transição energética e, ao mesmo tempo, gerar um impacto ambiental e social duradouro nas comunidades onde opera. Saiba mais sobre o Grupo Enhol em www.grupoenhol.es.

O Banco Santander (SAN SM) é um banco comercial líder, fundado em 1857 e com sede na Espanha e um dos maiores bancos do mundo por capitalização de mercado. As atividades do grupo estão consolidadas em cinco negócios globais: Retail & Commercial Banking, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking (CIB), Wealth Management & Insurance and Payments (PagoNxt e Cards). Esse modelo operacional permite que o banco aproveite melhor sua combinação única de escala global e liderança local. O Santander pretende ser a melhor plataforma aberta de serviços financeiros que presta serviços a indivíduos, PMEs, empresas, instituições financeiras e governos. O objetivo do banco é ajudar as pessoas e as empresas a prosperar de forma simples, pessoal e justa. No final do terceiro trimestre de 2025, o Banco Santander tinha € 1,3 trilhão em recursos totais, 178 milhões de clientes, 7.400 agências e 201.000 funcionários. O Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) é a divisão global do Santander que apoia clientes corporativos e institucionais, oferecendo serviços personalizados e produtos de atacado de valor agregado adequados à sua complexidade e sofisticação, bem como aos padrões bancários responsáveis que contribuem para o progresso da sociedade.

