FinDev Canadá compromete USD 56 millones a Energía Renovable La Joya S.A. (Enhol Energía) para fortalecer las energías renovables y el crecimiento económico en Perú

MONTREAL, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La institución bilateral de financiamiento para el desarrollo de Canadá, FinDev Canada, anuncia un préstamo de USD 56 millones a Energía Renovable La Joya S.A. El compromiso apoyará el desarrollo, la construcción y la operación del Proyecto Illa, una planta de energía solar fotovoltaica (FV) de 396 MW en Arequipa, Perú. Esta será la mayor planta de energía solar fotovoltaica del país.

Photo taken at the Project Illa substation. FinDev Canada

El suministro de energía de Perú está liderado por la energía hidroeléctrica y el gas natural, y la eólica y la solar contribuyen con un 6 % y un 2 %, respectivamente. Dado que se prevé que la demanda de electricidad crezca en más del 2 % anual hasta 2050, satisfacer las necesidades futuras requerirá una inversión significativa en nueva capacidad de generación. Para apoyar esta transición, el Proyecto Illa tiene como objetivo aumentar el suministro nacional de energía a través de la generación de más de 890.000 MWh de energía solar al año. Esto evitará más de 305.000 toneladas de emisiones. Al expandir la producción de energía renovable, el Proyecto Illa apoya el objetivo de Perú de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, al tiempo que ayuda a diversificar la combinación energética del país y promueve una energía más sostenible y asequible.

La planta de energía solar fotovoltaica aborda el desafío de satisfacer la creciente demanda regional de energía al tiempo que apoya la transición hacia fuentes de energía sostenibles. Al fortalecer la generación de energía renovable, se espera que el Proyecto Illa genere oportunidades económicas para las comunidades locales a través de la creación de empleo. Durante la construcción, su objetivo es apoyar un estimado de 500 empleos y proporcionar 10 roles permanentes para operaciones y mantenimiento continuos. A través de estos esfuerzos, el compromiso de FinDev Canada avanza en la mitigación del cambio climático al tiempo que contribuye al crecimiento económico y al desarrollo con bajas emisiones de carbono en Perú.

El préstamo de FinDev Canada forma parte de una línea de crédito de USD 289 millones liderada por Santander CIB.

Energía Renovable La Joya S.A. es propiedad absoluta de Enhol Energía. El holding para las operaciones energéticas de Enhol, combina experiencia en energía, agricultura y bienes raíces.

"FinDev Canadá se enorgullece de expandir su cartera de infraestructura sostenible a través de este compromiso en Perú, el segundo mayor socio comercial bilateral de mercancías de Canadá en Sudamérica y Centroamérica. También estamos encantados de colaborar con Grupo Enhol y Santander CIB, líderes en energía renovable y finanzas sostenibles, para entregar el proyecto de energía solar fotovoltaica más grande del país, escalando la capacidad de energía renovable, promoviendo la diversificación económica, mejorando la resiliencia de la infraestructura y brindando un impacto medible ", dijo Lori Kerr, CEO de FinDev Canadá.

"El compromiso de FinDev Canada es un claro voto de confianza en el Proyecto Illa y en nuestra capacidad de ejecución. Refuerza la fortaleza de la instalación y respalda la entrega puntual de un activo solar histórico para Perú. Agradecemos a FinDev Canada por respaldar a Grupo Enhol y nuestro enfoque familiar a largo plazo para construir infraestructura con un impacto ambiental y social medible. También agradecemos a Santander por liderar el financiamiento y damos la bienvenida a FinDev Canadá como socio a largo plazo ", dijeron Diego Oliver y Gonzalo Oliver, codirectores generales de Grupo Enhol.

"Santander está agradecido de ser parte de esta transacción histórica para Perú y Grupo Enhol y se complace de haber trabajado con un equipo tan talentoso dentro de FinDev Canadá. El proceso estuvo marcado por una comunicación clara, una sólida cooperación, eficiencia y un compromiso compartido con la entrega oportuna. La participación de FinDev Canadá en este acuerdo es estratégica y refuerza su confianza en Grupo Enhol, Perú, y en los financiamientos sostenibles en la región ", afirmó Tfeila Abass, directora general de Private Debt Mobilization Latam, Santander. FinDev Canada's participation in this deal is strategic and reinforces their confidence in Grupo Enhol, Peru, and sustainable financings in the region," said Tfeila Abass, Managing Director, Private Debt Mobilization Latam, Santander.

Acerca de FinDev Canadá

FinDev Canadá es la institución bilateral de financiamiento para el desarrollo de Canadá, que apoya el desarrollo a través del sector privado. Proporcionamos soluciones de financiamiento, inversión y financiamiento combinado, así como asistencia técnica y asesoramiento, para promover el crecimiento sostenible e inclusivo en los mercados emergentes y las economías en desarrollo (EMDE, por sus siglas en inglés), en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos del Acuerdo de París. Obtenga más información sobre FinDev Canada en www.findevcanada.ca.

Acerca de Grupo Enhol

Grupo Enhol es un grupo empresarial familiar español con más de 95 años de historia, que opera en el ámbito de las energías renovables, la agricultura y el sector inmobiliario. En energía renovable, Grupo Enhol ha entregado con éxito 1,2 GW de proyectos completados, incluidos 700 MW de capacidad renovable instalada, y ha desarrollado más de 30 instalaciones eólicas y solares en México, Chile, Francia, España, Polonia, India y Bulgaria. A través de inversiones a largo plazo y asociaciones locales, Grupo Enhol se compromete a avanzar en la transición energética al tiempo que genera un impacto ambiental y social duradero en las comunidades donde opera. Conozca más sobre Grupo Enhol en www.grupoenhol.es.

Acerca de Santander

Banco Santander (SAN SM) es un banco comercial líder, fundado en 1857 y con sede en España y uno de los mayores bancos del mundo por capitalización bursátil. Las actividades del grupo se consolidan en cinco negocios globales: Retail & Commercial Banking, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking (CIB), Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt y Cards). Este modelo operativo permite al banco aprovechar mejor su combinación única de escala global y liderazgo local. Santander tiene como objetivo ser la mejor plataforma de servicios financieros abiertos que brinde servicios a particulares, pymes, empresas, instituciones financieras y gobiernos. El propósito del banco es ayudar a las personas y las empresas a prosperar de una manera simple, personal y justa. Al cierre del tercer trimestre de 2025, Banco Santander tenía 1,3 billones de € en fondos totales, 178 millones de clientes, 7.400 sucursales y 201.000 empleados. Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división global de Santander que da soporte a clientes corporativos e institucionales, ofreciendo servicios a medida y productos mayoristas de valor añadido adecuados a su complejidad y sofisticación, así como a estándares de banca responsable que contribuyen al progreso de la sociedad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877413/FinDev_Canada_FinDev_Canada_commits_USD_56_million_to_Energ_a_Re.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877415/FinDev_Canada_FinDev_Canada_commits_USD_56_million_to_Energ_a_Re.jpg

FUENTE FinDev Canada