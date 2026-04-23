A Fundação One World Karadeniz, da Karpowership, amplia seu impacto social global em seu terceiro ano

Ao comemorar seu terceiro aniversário, a Fundação já alcançou dezenas de milhares de pessoas por meio de programas concebidos para gerar um impacto mensurável e de longo prazo, com especial ênfase nas mulheres, crianças e jovens. Presente em mais de 15 países, a Fundação apoia as comunidades onde a Karpowership atua, complementando o papel fundamental da empresa na garantia do acesso universal à eletricidade.

Os programas da Fundação concentram-se em quatro pilares fundamentais: educação e desenvolvimento juvenil, emancipação das mulheres, desenvolvimento comunitário e sustentabilidade ambiental. Nessas áreas, as iniciativas foram concebidas para promover a igualdade de oportunidades, desenvolver competências, apoiar o desenvolvimento comunitário e contribuir para a sustentabilidade ambiental.

Programas como o Girl Power e a Girl Move Academy, bem como uma parceria com a Rede de Mulheres na Energia (WEN) do Banco Mundial, seguem ampliando o acesso à educação e capacitando mulheres e jovens em diversas regiões, tendo mais de 58.000 estudantes se beneficiado de apoio educacional e bolsas de estudo.

Ampliando o impacto comunitário na América do Sul

Na América do Sul, a Fundação continua a implementar projetos adaptados localmente que abordam as prioridades sociais e ambientais. Na República Dominicana, os programas de reflorestamento e a formação técnica profissional apoiam a conscientização ambiental e a empregabilidade dos jovens.

No Brasil, programas de reflorestamento e apoio a pescadores e comunidades costeiras garantem maior conscientização para promover a sustentabilidade localmente.

No Equador, a Fundação concentrou-se no bem-estar infantil e em iniciativas orientadas para a educação, incluindo projetos de apoio a orfanatos, enquanto continua a desenvolver programas que contribuem para a educação STEM e apoiam o desenvolvimento das crianças.

Nosso projeto mais recente na Guiana estabeleceu o Laboratório de Tecnologia AutoCAD no Instituto Técnico do Governo, com o potencial de apoiar quase 1.000 alunos por ano em treinamento vocacional e alfabetização digital relevante para a indústria.

"Desde a nossa fundação, contribuir para as comunidades onde atuamos sempre esteve no centro da nossa filosofia. Há anos, temos implementado projetos de responsabilidade social nos países onde atuamos. Há três anos, reunimos nossas iniciativas sob uma estrutura organizacional mais sólida: a Fundação One World Karadeniz, com o objetivo de desenvolver iniciativas que transformem o benefício social em impacto duradouro", afirmou Zeynep Harezi Yilmaz, vice-presidenta da Fundação One World Karadeniz.

"Da educação à emancipação das mulheres, do bem-estar infantil ao apoio humanitário, continuamos a nos concentrar nas necessidades das comunidades nas regiões onde atuamos. Continuamos comprometidos em contribuir para um futuro mais inclusivo, equitativo e sustentável", afirmou ela.

O impacto está no centro de todas as atividades da empresa, o que se reflete no papel da Karpowership de fornecer energia de forma rápida e confiável aos países, ao mesmo tempo em que fortalece as comunidades por meio da Fundação nas regiões geográficas em que a Karpowership atua.

Para obter mais informações sobre a Fundação One World Karadeniz, visite https://oneworldkaradeniz.org/.

Contato com a mídia: Billur Selekoglu, equipe de Comunicação Corporativa, [email protected].

Sobre a Karpowership

A Karpowership é uma empresa global de energia com mais de 25 anos de experiência no fornecimento de soluções de energia rápidas, flexíveis e confiáveis. Como proprietária e operadora da única frota de navios-usina do mundo, a empresa fornece mais de 8.000 MW de capacidade por meio de 45 navios-usina, com o apoio de ativos terrestres e renováveis. A Karpowership também gerencia toda a cadeia de valor de GNL com 11 embarcações de GNL, abrangendo aquisição, armazenamento, regaseificação e transferência offshore.

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FONTE Karpowership