La One World Karadeniz Foundation de Karpowership amplía su impacto social mundial en su tercer aniversario

A lo largo de estos tres años, que llevan a su tercer aniversario, la fundación ha llegado a decenas de miles de personas mediante programas diseñados para generar un impacto medible a largo plazo, con un fuerte enfoque en mujeres, niños y jóvenes. Con una presencia que abarca más de 15 países, la fundación ayuda a las comunidades donde Karpowership está presente y complementa el papel fundamental de la empresa en proporcionar acceso universal a la electricidad.

Los programas de la fundación se centran en cuatro pilares básicos: educación y desarrollo juvenil, empoderamiento de las mujeres, desarrollo comunitario y sostenibilidad ambiental. En todas estas áreas, las iniciativas están diseñadas para promover la igualdad de oportunidades, desarrollar habilidades, apoyar el desarrollo comunitario y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

Programas como Girl Power y Girl Move Academy y una asociación con la Red de Mujeres en la Energía (WEN) del Banco Mundial continúan ampliando el acceso a la educación y empoderando a mujeres y jóvenes en diferentes regiones, y más de 58.000 estudiantes se han beneficiado del apoyo educativo y las becas.

Ampliación del impacto comunitario en Sudamérica

En Sudamérica, la fundación continúa implementando proyectos adaptados a nivel local que abordan las prioridades sociales y ambientales. En República Dominicana, los programas de reforestación y formación técnica profesional apoyan la conciencia ambiental y la empleabilidad de los jóvenes.

En Brasil, los programas de reforestación y el apoyo a los pescadores y las comunidades costeras garantizan una mayor conciencia para impulsar la sostenibilidad a nivel local.

En Ecuador, la fundación se ha centrado en iniciativas orientadas al bienestar y la educación infantil, incluidos proyectos de apoyo a orfanatos, a la vez que continúa desarrollando programas que contribuyen a la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y apoyan el desarrollo de los niños.

Nuestro proyecto más reciente en Guyana estableció el Laboratorio de Tecnología de AutoCAD en el Instituto Técnico de Gobierno, con el potencial de apoyar a casi 1.000 estudiantes cada año en capacitación vocacional y formación digital relevante para el sector.

"Desde que establecimos nuestra fundación, contribuir a las comunidades donde operamos siempre ha sido el eje central de nuestra iniciativa. Durante años, hemos implementado proyectos de responsabilidad social en los países en los que prestamos servicios. Hace tres años, reunimos nuestras iniciativas bajo una organización más estructurada: la One World Karadeniz Foundation, con el objetivo de desarrollar iniciativas que transformen el beneficio social en un impacto duradero", declaró Zeynep Harezi Yilmaz, vicepresidenta de la One World Karadeniz Foundation.

"Desde la educación hasta el empoderamiento de las mujeres, el bienestar infantil y el apoyo humanitario, seguimos centrándonos en las necesidades de las comunidades en las regiones en las que operamos. Seguimos comprometidos con contribuir a un futuro más inclusivo, equitativo y sostenible", afirmó.

Generar un impacto es lo más importante de todas las actividades de la empresa, lo que se refleja en el papel de Karpowership de proveer energía rápida y confiable a los países, a la vez que utiliza la fundación para empoderar a las comunidades en las regiones en las que opera Karpowership.

Para obtener más información sobre la One World Karadeniz Foundation, visite https://oneworldkaradeniz.org/.

Contacto para los medios: Billur Selekoglu, equipo de Comunicaciones Corporativas, [email protected].

Acerca de Karpowership

Karpowership es una empresa mundial de energía con más de 25 años de experiencia en la entrega de soluciones de energía rápidas, flexibles y confiables. Como propietaria y operadora de la única central eléctrica flotante del mundo, la empresa provee más de 8.000 MW de capacidad mediante 45 centrales eléctricas flotantes, respaldada por activos terrestres y renovables. Además, Karpowership gestiona toda la cadena de valor de gas natural licuado (GNL), ya que cuenta con 11 buques de GNL, que abarcan adquisición, almacenamiento, regasificación y transferencia en alta mar.

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FUENTE Karpowership