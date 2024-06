A Fundação Rockefeller anuncia os primeiros bolsistas climáticos de grandes apostas

16 líderes da ALC selecionados para promover soluções climáticas

NOVA YORK, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Fundação Rockefeller anuncia o primeiro grupo de Big Bets Climate Fellows. Líderes do Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Panamá e Porto Rico foram selecionados para promover soluções climáticas. Como parte da estratégia climática de bilhões de dólares da Fundação Rockefeller, o programa fornecerá programação, networking e oportunidades de desenvolvimento profissional para ajudar a dimensionar suas soluções climáticas.

"Os Climate Fellows incorporam a mentalidade da grande aposta: a mudança em larga escala é possível e o compromisso de fazer essa mudança acontecer", disseo Dr. Rajiv J. Shah, presidente da Fundação Rockefeller.

Xiomara Acevedo , Colômbia



Criar uma estratégia para mobilizar as mulheres na política climática local.

Marcela Angel , Colômbia

Desenvolver um deslizamento de terra baseado na comunidade usando dados de risco climático.

Lina Ascencio , Colômbia

Garantir que as transições de energia renovável na ALC priorizem as perspectivas indígenas.

Luisa Fernanda Bacca Benavides , Colômbia

Promover a liderança indígena na governança climática por meio de acordos nacionais e indígenas.

Erika Berenguer, Brasil

Implemente diretrizes para proteger a Amazônia contra o fogo e evitar queimaduras no ponto de inflexão.

Mariolga Reyes Cruz , Porto Rico

Expandir uma estrutura de agroecologia para apoiar a agricultura regenerativa para agricultores carentes.

Avriel Diaz , Panamá

Criar um sistema de previsão orçamentária orientado pelo clima para doenças transmitidas por vetores.

Reinhold Gallmetzer, Brasil

Evite o desmatamento transformando dados em insights acionáveis para aplicação da lei.

Carlos Magno, Brasil

Dimensionar as tecnologias sociais para garantir o direito à água e à terra.

Elena Martinez , República Dominicana

Aumentar o sequestro de carbono e capacitar as comunidades costeiras através da colheita de sargaço.

Daniela Orofino , Brasil

Converter 57 milhões de hectares de terras públicas em territórios indígenas protegidos.

Valmir Ortega , Brasil

Promover a agricultura regenerativa entre os pequenos produtores para sistemas alimentares sustentáveis.

Rodrigo Pacheco, Equador

Criar a maior Floresta Comestível Biodiversa para proteger a natureza e melhorar as economias locais.

Ricardo Politi , Brasil

Escale a agricultura regenerativa garantindo compradores de crédito de carbono e biodiversidade.

Fabiano Thompson , Brasil

Construir um mapa de biodiversidade do Grande Recife da Amazônia para desenvolver uma estrutura de bioeconomia marinha.

Felipe Villela , Brasil

Aumentar o financiamento para a conservação, alterando o paradigma contábil dos ativos naturais.

De junho a novembro de 2024, os bolsistas se unirão no Brasil; no The Bellagio Center, na Itália; e na sede da Fundação Rockefeller durante a Semana do Clima, apoiados por um currículo personalizado projetado pela IDEO, conhecida por seu trabalho no The Earthshot Prize.

"Os bolsistas estão fazendo grandes apostas para reverter a crise climática", disseSarah Geisenheimer, vice-presidente de Convenções e Redes da Fundação Rockefeller. "Estamos honrados em apoiá-los no avanço de suas soluções locais."

FONTE The Rockefeller Foundation