COP30: A Fundação Rockefeller apoia organizações do Brasil para impulsionar soluções alimentares sustentáveis

A Fundação investe $ 5,4 milhões em 12 organizações para apoiar a agricultura regenerativa ligada ao programa de merenda escolar no Brasil, apoiando os agricultores familiares, melhorando a saúde do solo e nutrindo as crianças

BELÉM, Brasil, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), a Fundação Rockefeller anunciou mais de $ 5,4 milhões para ajudar a fortalecer a resiliência dos sistemas alimentares em todo o Brasil e no mundo, ao mesmo tempo em que fornece alimentos nutritivos e de origem local para crianças por meio de refeições escolares. A organização filantrópica, que investe na região há quase 100 anos, apoiará 12 organizações, incluindo o Instituto Comida do Amanhã, o Instituto Clima e Sociedade (ICS) e a Fundacion Ambition Loop, para promover soluções de agricultura regenerativa que atendam pessoas no Brasil e fora dele.

"Apoiar os agricultores e desbloquear financiamento é fundamental para nossa grande aposta em refeições escolares regenerativas – uma das ferramentas mais poderosas do mundo para melhorar a vida das crianças, construir economias locais e sustentar o planeta", disse Elizabeth Yee, vice-presidente executiva da Fundação Rockefeller. "O Brasil liderou o caminho na concepção de um programa de merenda escolar que alimenta as crianças, aumenta a demanda por culturas cultivadas localmente e cultivadas regenerativamente e promove o crescimento econômico. Com esses investimentos, nossos parceiros podem permitir que mais agricultores adotem práticas regenerativas - reforçando a estabilidade econômica de longo prazo para suas famílias e, ao mesmo tempo, contribuindo para sistemas alimentares mais fortes."

A Fundação Rockefeller também está apoiando o Centro de Excelência do Brasil do Programa Mundial de Alimentos para compartilhar exemplos desses pilotos com outros países que buscam desenvolver programas de refeições escolares de origem local e regenerativa.

"A Fundação Rockefeller tem orgulho de apoiar algumas das organizações mais eficazes da região, à medida que promovem técnicas agrícolas sustentáveis e alimentam crianças por meio do programa nacional e mundialmente renomado de alimentação escolar do Brasil", disse Lyana Latorre, vice-presidente da região da América Latina e do Caribe.

Este novo investimento de $ 5,4 milhões no Brasil e no mundo faz parte dos mais de $ 220 milhões que a Fundação Rockefeller se comprometeu com iniciativas de transformação de sistemas alimentares. Com base no trabalho inicial no Brasil e no Quênia, isso inclui US$ 100 milhões para alcançar 100 milhões de crianças em todo o mundo com alimentos mais nutritivos, cultivados localmente e de origem regenerativa, apoiando os esforços de mais de uma dúzia de países para expandir e desenvolver ainda mais seus programas de refeições escolares. A Fundação Rockefeller também está investindo US$ 100 milhões para promover soluções Food is Medicine nos Estados Unidos e mais de US$ 20 milhões para a Iniciativa Tabela Periódica de Alimentos.

FONTE The Rockefeller Foundation