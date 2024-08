A GCL SI anuncia adesão à Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica

A GCL SI apresenta inovações de ponta em redução de carbono na Intersolar South America 2024

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A GCL SI, empresa de destaque no setor de energia solar, está atingindo um marco significativo na Intersolar South America 2024 em São Paulo, Brasil. A empresa aderiu oficialmente à Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), um passo fundamental que reitera seu compromisso com o avanço do mercado de energia solar no Brasil. As duas partes assinaram o acordo de adesão durante o evento, simbolizando uma colaboração promissora destinada a promover soluções energéticas sustentáveis na região.

Rodrigo Ferreira F. Pedroso, membro do Conselho de Administração da ABSOLAR, fez uma apresentação no workshop do GCL SI em 26 de agosto (PRNewsfoto/GCL SI)

A ABSOLAR é uma organização sem fins lucrativos que representa as empresas do setor fotovoltaico brasileiro, defendendo os seus interesses e promovendo a utilização da energia solar no país "A GCL SI se orgulha de fazer parte da ABSOLAR, uma organização que está empenhada em melhorar o conhecimento na indústria solar e promover esta tecnologia no Brasil. Esta colaboração nos permitirá expandir a nossa presença no mercado latino-americano e aproveitar a experiência da ABSOLAR para impulsionar o desenvolvimento da energia solar no Brasil", declarou Enrique Garcia Ferreiro, Diretor da Iberia & LATAM da GCL SI.

O Grupo GCL possui atualmente a maior capacidade de produção de silício granular do mundo, com 420 000 toneladas. Com uma emissão de carbono de 20,74 kg de CO2 por quilograma de silício granular, supera significativamente o método tradicional de produção da Siemens, reduzindo as emissões de carbono em 74%.

Além do silício granular FBR, a GCL SI também apresentou seus principais produtos de módulo nesta exposição, que incluem NT10/78GDF, NT10/72GDF e NT12R/66GDF, com a mais recente plataforma de dados de carbono da GCL. Esta é a primeira plataforma de gestão de carbono do mundo no setor da energia solar fotovoltaica que integra tecnologia de silício granular, tecnologia de cadeia de blocos e tecnologia de inteligência digital. Com o silício granular no seu núcleo de descarbonização e os módulos SiRo como resultado final, permite uma gestão da pegada de carbono rastreável, verificável, fiável e inviolável em toda a cadeia industrial. Este feito visualiza, quantifica e autentica a baixa pegada de carbono dos produtos de módulos de silício granular, os valores de carbono de cada módulo, atingindo os valores mais baixos do setor com rastreabilidade dinâmica..

A adesão da GCL SI à ABSOLAR é, sem dúvida, mais uma conquista da marca no mercado brasileiro e latino-americano, sinalizando uma maior expansão da sua influência e o amadurecimento das redes de vendas locais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491418/absolar.jpg

FONTE GCL SI