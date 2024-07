LONDRES, 9 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Uma provedora de domínios inovadores para o setor de tecnologia, a it.com Domains, anunciou uma nova parceria com a GoDaddy – líder global em ferramentas e tecnologia para pequenas empresas. A GoDaddy agora oferece domínios .it.com para sua base global de 20 milhões de clientes para apoiar a crescente demanda por domínios relacionados à tecnologia, particularmente entre startups, desenvolvedores e empresas de tecnologia que buscam estabelecer uma forte presença online enquanto promovem seu setor, com base em TI ou tecnologia.

O mercado de serviços de TI é estimado em cerca de US$ 1,2 trilhão em 2024. Espera-se que atinja US$ 1,81 trilhão até 2029, crescendo a uma CAGR de 8,38% entre 2024 e 2029[1]. Espera-se que esse aumento na demanda por domínios focados em TI impulsione a popularidade dos domínios .it.com, que combinam o poder da marca .com com o popular modificador "IT".

"Estamos entusiasmados com a parceria com a GoDaddy, um registrador de domínios líder com uma grande base de clientes", disse Joe Alagna, CSO da it.com Domains. "Isso nos permitirá atender à comunidade global de TI e fornecer nossos domínios .it.com inovadores para empresas de todos os tamanhos em todo o mundo."

Tess Diaz, Diretora de Canal da it.com Domains, acrescentou: "O mundo da tecnologia, de startups a unicórnios, tem sido muito claro na busca de nomes de domínio que especifiquem sua identidade. Estamos empenhados em apoiar a comunidade de TI e, com a GoDaddy agora oferecendo domínios .it.com, prevemos um crescimento ainda mais forte pela frente."

Os nomes de domínio .it.com podem ser adicionados a qualquer produto da GoDaddy, como e-mail ou hospedagem. O acordo com a GoDaddy também fornecerá it.com Domains em suas extensas plataformas de pós-venda em um futuro próximo.

Sobre os domínios it.com

A empresa, it.com Domains LTD, é a operadora oficial do registro de domínio .it.com que oferece domínios sob o sufixo .it.com, por exemplo, yourname.it.com. Também está planejando se tornar um Provedor de Serviços de Registro (RSP) na próxima rodada de novos gTLDs planejados pela ICANN para 2026.

Com sede em Londres, a it.com Domains está empenhada em promover a adoção e o uso confiável do espaço de domínio *.it.com em todo o mundo.

Para mais informações, visite https://get.it.com.

