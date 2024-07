고대디, 이제 .it.com 도메인 제공

런던, 2024년 7월 9일 /PRNewswire/ -- 기술 업계에 혁신적인 도메인을 제공하는 it.com 도메인스(it.com Domains)는 소기업들을 위한 도구와 기술 분야의 글로벌 리더 고대디(GoDaddy)와의 새로운 파트너십을 발표했다. 이제 고대디는 IT 또는 기술에 기반을 두고 자신들의 업계를 알리는 동시에 강력한 온라인 입지를 구축하고자 하는 특히 스타트업, 개발자와 기술 회사들 사이에서 증가하는 기술 관련 도메인 수요를 지원하기 위해 2 천만 명에 달하는 동사의 전세계 고객들에 .it.com 도메인을 제공한다.



IT 서비스 시장 규모는 2024년 약 1조 2천억 달러로 추정된다. 2024-2029년 8.38%의 CAGR 성장률을 보이며 2029년에는 1조 8,100억 달러에 이를 것으로 예상된다[1]. IT 중심 도메인에 대한 이러한 수요 급증은 .com 브랜드의 힘과 인기 있는 "IT" 수식어를 결합한 .it.com 도메인의 인기를 견인할 것으로 예상된다.

it.com 도메인스 CSO 조 알라냐(Joe Alagna)는 "많은 고객들을 가진 최고의 도메인 등록 업체 고대디와 협력하게 되어 기쁘다"면서 "우리는 이를 통해 전세계 IT 커뮤니티를 만족시키고 우리의 혁신적인 .it.com 도메인을 전세계 모든 규모의 기업들에 제공할 것"이라고 말했다.

it.com 도메인스 채널 담당 디렉터 테스 디아즈(Tess Diaz)는 "스타트업에서 유니콘에 이르는 기술의 세계는 자신들의 정체성을 명시하는 도메인 이름을 찾는 데 있어 분명한 입장"이라면서 "우리는 IT 커뮤니티를 지원하기 위해 최선을 다하고 있으며, 이제 고대디가 .it.com 도메인을 제공함에 따라 앞으로 훨씬 더 강력한 성장을 기대하고 있다"고 덧붙였다.

.it.com 도메인 이름은 이메일이나 호스팅과 같이 어떠한 고대디 제품에도 추가할 수 있다. 고대디와의 계약은 가까운 장래에 광범위한 동사의 애프터마켓 플랫폼에 it.com 도메인스도 제공할 것이다.

.it.com 도메인을 확보하려면 www.godaddy.com을 방문하기 바란다.

it.com 도메인스

it.com 도메인스 주식회사는 .it.com 접미사 예를 들어 yourname.it.com 도메인을 제공하는 .it.com 도메인 등록부의 공식 운영사이다. 동사는 또한 2026년 ICANN이 계획한 새로운 gTLD의 향후 라운드에서 등록 서비스 제공사(RSP)가 될 계획이다.

런던에 본사가 있는 it.com 도메인스는 전세계 *.it.com 도메인 공간의 채택과 신뢰할 수 있는 사용을 촉진하기 위해 헌신한다.

상세 정보가 필요할 경우 https://get.it.com을 방문하기 바란다.

