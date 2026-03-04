A IA chegou: Huawei reafirma compromisso com a digitalização e o desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o Mobile World Congress (MWC) 2026, a Huawei destacou o grande potencial para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e da economia digital na região da América Latina e do Caribe.

Daniel Zhou, presidente da Huawei América Latina

A empresa afirmou que continuará comprometida com o avanço da infraestrutura de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), impulsionando a transformação digital em todos os setores e promovendo o desenvolvimento verde e sustentável na região. Esses esforços visam promover uma conectividade mais ampla e permitir que mais pessoas se beneficiem dos avanços da tecnologia digital por meio de parcerias com stakeholders locais.

Daniel Zhou, presidente da Huawei América Latina, fez essas declarações durante uma mesa redonda com a imprensa latino-americana, na manhã de 3 de março de 2026. Zhou destacou que a IA se tornou uma realidade, passando de um conceito para resultados tangíveis. No último ano, os aplicativos de agentes de IA se desenvolveram rapidamente, e é previsível que, no futuro, todos terão seu próprio agente inteligente pessoal, que colaborará com outros agentes para realizar tarefas.

Zhou afirmou que a Huawei dedica-se a fornecer continuamente produtos e soluções de alta qualidade aos clientes da região, promovendo a conectividade inclusiva e atualizações de inovação nos países em que atua.

Atualmente, a construção de redes 5G e o desenvolvimento da computação em nuvem na América Latina estão em um estágio decisivo. Zhou acredita que a cooperação aberta e a inovação são cruciais. A Huawei trabalhará em estreita colaboração com parceiros do ecossistema local para impulsionar a inovação tecnológica contínua, acelerar ainda mais o processo de transformação digital na América Latina e fazer contribuições ainda maiores para a economia digital da região.

Na era da economia digital, a formação de talentos técnicos é fundamental para o desenvolvimento do setor. Zhou ressaltou que a Huawei está promovendo ativamente programas de talentos digitais na América Latina e no Caribe. Até o final de 2025, a Huawei forneceu treinamento em habilidades de TIC para mais de 3.000 jovens estudantes locais. No último ano, a empresa manteve operações sólidas na América Latina, aprofundando continuamente seus esforços na construção da infraestrutura regional de TIC e impulsionando a conectividade inclusiva e a transformação focada em eficiência energética.

