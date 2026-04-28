Tablet icônico será destaque no lançamento de produtos inovadores da Huawei em Bangcoc
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Notícias fornecidas porHUAWEI
28 abr, 2026, 13:29 GMT
BANGCOC, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Huawei anunciou oficialmente o evento de lançamento inovador "Now Is Your Spark", que será realizado em Bangcoc, Tailândia, no dia 7 de maio de 2026.. Este evento de lançamento apresentará uma linha completa de tablets, dispositivos vestíveis e smartphones de ponta. Enriquecendo o dia a dia com tecnologia e explorando novas fronteiras através da inovação, a Huawei quer inspirar todos os usuários oferecendo experiências inteligentes em todos os tipos de situações.
Como um dos destaques deste evento de lançamento, o tablet icônico HUAWEI MatePad Pro Max fará sua estreia mundial. A série HUAWEI MatePad Pro tem trazido inovações consistentes em termos de experiência, oferecendo o que há de melhor em produtividade e criatividade. Este novo dispositivo é o melhor tablet da Huawei até o momento, com um design leve, produtividade comparável à de um PC e tela PaperMatte, abrindo novas possibilidades para o trabalho, a criação e a expressão criativa.
No setor de dispositivos vestíveis, a série HUAWEI WATCH FIT continua sendo amplamente aclamada pelos consumidores em todo o mundo. Até abril de 2026, as vendas tinham ultrapassado os 24 milhões de unidades, estabelecendo um novo padrão de referência no mercado de smartwatches esportivos de moda. A série oferece uma experiência de uso leve e confortável, ao mesmo tempo em que proporciona orientação esportiva profissional e recursos de gerenciamento de saúde. No evento de lançamento inovador da Huawei em Bangcoc, será apresentada a nova série HUAWEI WATCH FIT 5. Ele foi projetado para se tornar o companheiro ideal dos usuários para expressar seu estilo pessoal, explorar o prazer dos esportes e monitorar a saúde 24 horas por dia. Além disso, este lançamento apresentará o HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, projetado especialmente para maratonas com recursos aprimorados de análise de dados para acompanhar cientificamente cada passo da corrida. Além disso, a Huawei planeja lançar seu primeiro smartwatch com design de joalheria, criado em parceria com a renomada designer internacional de joias Francesca Amfitheatrof: o HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Também está de volta em grande estilo, após cinco anos, o relógio infantil premium de última geração: a série HUAWEI WATCH KIDS X1.
No segmento de smartphones, o HUAWEI nova 15 Max trará uma experiência renovada para os consumidores em todo o mundo. Explorando seus pontos fortes em tecnologia de imagem, duração da bateria e alta qualidade, é o companheiro ideal para os jovens capturarem os momentos da vida e darem asas à sua criatividade.
Now Is Your Spark — cada pessoa pode iluminar o mundo para promover mudanças, e a tecnologia serve como a tocha para acender, conectar e amplificar essa força. Ao dar voz à paixão, um propósito à inspiração e um palco à expressão, a Huawei pretende dar aos consumidores de todo o mundo a possibilidade de escreverem suas próprias histórias com tecnologias inovadoras.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966129/84.jpg
FONTE HUAWEI
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