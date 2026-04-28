Tablet icônico será destaque no lançamento de produtos inovadores da Huawei em Bangcoc

BANGCOC, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Huawei anunciou oficialmente o evento de lançamento inovador "Now Is Your Spark", que será realizado em Bangcoc, Tailândia, no dia 7 de maio de 2026.. Este evento de lançamento apresentará uma linha completa de tablets, dispositivos vestíveis e smartphones de ponta. Enriquecendo o dia a dia com tecnologia e explorando novas fronteiras através da inovação, a Huawei quer inspirar todos os usuários oferecendo experiências inteligentes em todos os tipos de situações.

Tablet icônico será destaque no lançamento de produtos inovadores da Huawei em Bangkok

Como um dos destaques deste evento de lançamento, o tablet icônico HUAWEI MatePad Pro Max fará sua estreia mundial. A série HUAWEI MatePad Pro tem trazido inovações consistentes em termos de experiência, oferecendo o que há de melhor em produtividade e criatividade. Este novo dispositivo é o melhor tablet da Huawei até o momento, com um design leve, produtividade comparável à de um PC e tela PaperMatte, abrindo novas possibilidades para o trabalho, a criação e a expressão criativa.

No setor de dispositivos vestíveis, a série HUAWEI WATCH FIT continua sendo amplamente aclamada pelos consumidores em todo o mundo. Até abril de 2026, as vendas tinham ultrapassado os 24 milhões de unidades, estabelecendo um novo padrão de referência no mercado de smartwatches esportivos de moda. A série oferece uma experiência de uso leve e confortável, ao mesmo tempo em que proporciona orientação esportiva profissional e recursos de gerenciamento de saúde. No evento de lançamento inovador da Huawei em Bangcoc, será apresentada a nova série HUAWEI WATCH FIT 5. Ele foi projetado para se tornar o companheiro ideal dos usuários para expressar seu estilo pessoal, explorar o prazer dos esportes e monitorar a saúde 24 horas por dia. Além disso, este lançamento apresentará o HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, projetado especialmente para maratonas com recursos aprimorados de análise de dados para acompanhar cientificamente cada passo da corrida. Além disso, a Huawei planeja lançar seu primeiro smartwatch com design de joalheria, criado em parceria com a renomada designer internacional de joias Francesca Amfitheatrof: o HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Também está de volta em grande estilo, após cinco anos, o relógio infantil premium de última geração: a série HUAWEI WATCH KIDS X1.

No segmento de smartphones, o HUAWEI nova 15 Max trará uma experiência renovada para os consumidores em todo o mundo. Explorando seus pontos fortes em tecnologia de imagem, duração da bateria e alta qualidade, é o companheiro ideal para os jovens capturarem os momentos da vida e darem asas à sua criatividade.

Now Is Your Spark — cada pessoa pode iluminar o mundo para promover mudanças, e a tecnologia serve como a tocha para acender, conectar e amplificar essa força. Ao dar voz à paixão, um propósito à inspiração e um palco à expressão, a Huawei pretende dar aos consumidores de todo o mundo a possibilidade de escreverem suas próprias histórias com tecnologias inovadoras.

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FONTE HUAWEI