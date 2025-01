A Knight Therapeutics e a Helsinn Healthcare SA expandem sua parceria e firmam um acordo exclusivo de licença, distribuição e fornecimento de Onicit®

De acordo com os termos do contrato, a Knight terá o direito exclusivo de distribuir, promover, comercializar e vender ONICIT® nos territórios licenciados. A Knight iniciará as atividades comerciais após a transição da licenciada anterior da Helsinn.

A Knight e a Helsinn firmaram um contrato exclusivo de licença, distribuição e fornecimento do AKYNZEO® oral/IV (netupitant/palonosetron / fosnetupitant/palonosetron) no Canadá, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e do ALOXI® oral/IV (palonosetron) no Canadá, em maio de 2022.

"Estamos muito animados em expandir nossa colaboração com a Helsinn com a adição do ONICIT® no México, Brasil e outros países da América Latina", disse Samira Sakhia, presidente e CEO da Knight. "O ONICIT® é altamente sinérgico com o AKYNZEO®, bem como com o restante de nosso portfólio oncológico e nossa área de atividade comercial, e estamos ansiosos para ampliar o acesso a esse produto em nossos mercados-alvo."

"A Helsinn se dedica a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer por meio de nossos produtos de cuidados de suporte", disse a Dra. Melanie Rolli, CEO da Helsinn.

"A Knight é uma parceira de confiança com uma excelente presença no Canadá e na América Latina e um compromisso compartilhado de oferecer as melhores opções de tratamento para pessoas com câncer e estamos muito satisfeitos em trabalhar com eles".

Sobre o ONICIT®

ONICIT® é um antagonista do receptor 5-HT3 de segunda geração com maior afinidade pelo receptor 5-HT3 em comparação com os antagonistas do receptor 5-HT3 de primeira geração1. Uma única dose de ONICIT® antes da quimioterapia oferece proteção durante toda a fase geral (dias 1–5) proporcionando, assim, um regime simples, porém eficaz. A eficácia foi demonstrada tanto na fase aguda (dia 1) quanto na fase tardia (dias 2-5) após a quimioterapia. 2,3

ONICIT® solução injetável é aprovado e comercializado no Brasil e no México para a prevenção de náuseas e vômitos agudos associados aos ciclos iniciais e repetidos de quimioterapia moderada e altamente emetogênica para câncer, e para a prevenção de náuseas e vômitos tardios associados aos ciclos iniciais e repetidos de quimioterapia moderadamente emetogênica para câncer. Além disso, o ONICIT® é indicado para a prevenção de náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO), por até 24 horas após a cirurgia.

No Brasil, o ONICIT® também é indicado para pacientes pediátricos, de 1 mês a 17 anos de idade, para a prevenção de náuseas e vômitos agudos associados aos ciclos iniciais e repetidos de quimioterapia emetogênica para câncer, incluindo quimioterapia altamente emetogênica.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada com foco na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos para o Canadá e a América Latina. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob os nomes United Medical, Biotoscana Farma e Laboratório LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Declarações prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas relacionadas à Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações prospectivas, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nessas declarações. A Knight Therapeutics Inc. considera razoáveis as premissas nas quais essas declarações prospectivas se baseiam no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas premissas sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme registrado em www.sedarplus.ca. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas devido a novas informações ou eventos futuros, exceto se exigido por lei.

Sobre a Helsinn

A Helsinn é uma empresa biofarmacêutica global que desenvolve, fabrica, lança e comercializa produtos para melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer e doenças crônicas, com foco em cuidados de suporte, oncologia e dermato-oncologia. Helsinn tem escritório central em Lugano, Suíça e tem operações comerciais diretas nos Estados Unidos e uma extensa rede de parceiros confiáveis de longa data possibilitando uma presença comercial em mais de 90 países.

Fundada em 1976, a Helsinn é uma empresa familiar de quarta geração com ampla experiência farmacêutica e técnica. A Helsinn tem orgulho da sua história e de operar com grande integridade, paixão e qualidade. A empresa tem o compromisso de buscar continuamente a inovação para seus pacientes e de adotar o crescimento sustentável como um elemento central de sua visão estratégica.

Para saber mais sobre a Helsinn, acesse www.helsinn.com ou siga-nos no LinkedIn e X.

