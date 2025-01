Knight Therapeutics y Helsinn Healthcare SA amplían su relación con un acuerdo exclusivo de licencia, distribución y suministro de Onicit®

Según los términos del Acuerdo, Knight tendrá derechos de licencia exclusivos para la distribución, promoción, comercialización y venta de ONICIT® en los territorios licenciados. Knight iniciará sus actividades comerciales tras un periodo de transición del anterior licenciatario de Helsinn.

En mayo de 2022, Knight y Helsinn firmaron un acuerdo de licencia, distribución y suministro exclusivos de AKYNZEO® oral/IV (netupitant/palonosetrón - fosnetupitant/palonosetrón) en Canadá, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y de ALOXI® oral/IV (palonosetrón) en Canadá.

"Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Helsinn mediante la incorporación de ONICIT® para México, Brasil y otros países de Latinoamérica", declaró Samira Sakhia, Presidenta y CEO de Knight. "ONICIT® es altamente sinérgico con AKYNZEO®, al igual que con el resto de nuestra cartera oncológica y presencia comercial, y esperamos poder ampliar el acceso a este producto en nuestros mercados objetivo".

"Helsinn está dedicado a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos mediante productos de cuidados paliativos", afirmó la Dra. Melanie Rolli, CEO de Helsinn. "Knight es un socio de confianza con una reputación excelente en Canadá y América Latina y un compromiso compartido con ofrecer las mejores opciones de tratamiento para personas con cáncer, y estamos encantados de trabajar con ellos".

Acerca de ONICIT®

ONICIT® es un antagonista del receptor 5-HT3 de segunda generación con mayor afinidad por el receptor 5-HT3 comparado con los antagonistas del receptor 5-HT3 de primera generación. Una dosis única de ONICIT® antes de la quimioterapia ofrece protección durante toda la fase global (días 1-5), proporcionando así un régimen simple, pero eficaz. Se ha demostrado su eficacia tanto en la fase aguda (día 1) como en la tardía (días 2-5) después de la quimioterapia.2,3 La solución inyectable de ONICIT® está aprobada y se comercializa en Brasil y México para la prevención de las náuseas y vómitos agudos asociados con el ciclo inicial y ciclos repetidos de quimioterapia anti-cancerosa moderada y altamente emetógena, así como para la prevención de las náuseas y vómitos tardíos asociados al ciclo inicial y ciclos repetidos de quimioterapia anti-cancerosa moderadamente emetógena. Además, ONICIT® está indicado para la prevención de las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO), hasta 24 horas después de la cirugía.

En Brasil, ONICIT® también está indicado para pacientes pediátricos a partir de 1 mes hasta los 17 años de edad para la prevención de las náuseas y los vómitos agudos asociados al ciclo inicial y repetidos de quimioterapia emetógena para el cáncer, incluyendo la quimioterapia altamente emetógena.

Referencias

1 Rojas C, Slusher BS. Pharmacological mechanisms of 5-HT₃ and tachykinin NK₁ receptor antagonism to prevent chemotherapy-induced nausea and vomiting. Eur J Pharmacol. 2012;684(1-3):1-7. doi:10.1016/j.ejphar.2012.01.046

2 Navari RM, Aapro M. Antiemetic Prophylaxis for Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. N Engl J Med. 2016;374(14):1356-1367. doi:10.1056/NEJMra1515442

3 Aapro MS. Palonosetron as an anti-emetic and anti-nausea agent in oncology. Ther Clin Risk Manag. 2007;3(6):1009-1020.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada enfocada en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información sobre Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.knighttx.com o www.sedarplus.ca.

Declaraciones prospectivas de Knight Therapeutics Inc.

Este documento contiene declaraciones de proyecciones a futuro de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones a futuro, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones de proyecciones a futuro. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones de proyecciones a futuro son razonables en el momento en que fueron preparadas, pero advierte al lector que estas suposiciones con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, en última instancia, pueden resultar incorrectos. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023, tal como se presenta en www.sedarplus.ca. Knight Therapeutics Inc. desconoce cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de proyección a futuro, ya sea debido a nueva información o eventos futuros, excepto cuando así lo requiera la ley.

Acerca de Helsinn

Helsinn es una empresa farmacéutica global que crea, fabrica, lanza y comercializa productos para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y enfermedades crónicas, y se especializa en los cuidados paliativos, la oncología y la dermatoncología. Helsinn, con sede central en Lugano, Suiza, posee operaciones comerciales directas en EE. UU. y una amplia red de socios de confianza de muchos años, lo que le permite tener una presencia comercial en más de 90 países.

Fundada en 1976, Helsinn es una empresa familiar de cuarta generación que cuenta con una dilatada experiencia farmacéutica y técnica. Helsinn se enorgullece de su tradición de hacer negocios con gran integridad, pasión y calidad. La empresa está comprometida con lograr la innovación para sus pacientes y adoptar un crecimiento sostenible como elemento central de su visión estratégica.

Para obtener más información sobre Helsinn, visite www.helsinn.com y síganos en LinkedIn y X.

Para más información:

Contacto con los medios de Helsinn:

Sabrina Perucchi Directora de comunicación del grupo Lugano, Suiza Tel: +41 (0) 91 985 21 21 Correo electrónico: [email protected]

Contacto para inversores de Knight Therapeutics Inc.:

Knight Therapeutics Inc.

Samira Sakhia Presidenta y directora ejecutiva T: 514.484.4483 F: 514.481.4116 Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.knighttx.com Arvind Utchanah Director financiero T. +598.2626.2344 Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.knighttx.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608188/Knight.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608196/Helsinn_Logo.jpg

FUENTE Knight Therapeutics Inc.