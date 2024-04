A lenda do goleiro Manuel Neuer assina como embaixador da marca Hisense UEFA EURO 2024™ para sua campanha 'BEYOND GLORY'

QINGDAO, China, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, empresa global de eletrodomésticos, lançou hoje sua campanha 'BEYOND GLORY' UEFA EURO 2024™ com a "contratação" de Manuel Neuer, goleiro vencedor da Copa do Mundo da Alemanha e capitão do clube de futebol Bayern de Munique da Bundesliga.

O jogador da seleção alemã, vencedor da Copa do Mundo da FIFA, além de seus 11 títulos da Bundesliga, junta-se à Hisense como embaixador oficial da campanha. A campanha 'BEYOND GLORY', que significa 'Além da Glória' em português, celebra a busca incessante pela excelência compartilhada por jogadores de futebol profissionais que almejam as honras do EURO e o compromisso da Hisense em ultrapassar os limites do setor de eletrodomésticos.

Assim como os goleiros, como Manuel, são a última linha de defesa, a Hisense atua como uma força confiável nos bastidores, fornecendo consistentemente tecnologia de ponta e qualidade inigualável.

Cinco vezes vencedor do prêmio de 'Melhor Goleiro do Mundo' da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), Manuel Neuer disse: "Tenho o prazer de apoiar a campanha da Hisense 'BEYOND GLORY' UEFA EURO 2024™ como embaixador. Também estou muito ansioso para ver a Eurocopa como o maior desafio para a elite dos jogadores de futebol da Europa".

A campanha também destaca o objetivo da Hisense de ultrapassar seus próprios limites, desafiando-se com uma visão tecnológica de longo prazo, aspirando a metas ambiciosas e um compromisso inabalável com a tecnologia pioneira de qualidade inigualável na busca de melhorar a vida cotidiana.

Como parceira oficial da UEFA EURO 2024™ e pioneira em tecnologia de telas, a Hisense pretende oferecer a experiência perfeita para assistir a jogos e experiências de vida inteligente por meio de seus produtos de TV e eletrodomésticos de ponta.

Bob Wang, gerente-geral do Departamento de Marketing Internacional da Hisense, comentou: "Estamos honrados em receber Manuel como nosso embaixador da marca UEFA EURO 2024™ e acreditamos que ele é o representante ideal para nossa nova campanha. Um goleiro é o responsável por sua equipe estar sempre presente e ser totalmente confiável para ajudar a garantir seu sucesso. Na Hisense, buscamos um objetivo semelhante em nosso compromisso de melhorar a vida de nossos clientes com tecnologia inovadora e confiável."

"Esta é a terceira UEFA EURO consecutiva em que a Hisense patrocina o evento, o que proporciona uma tremenda oportunidade de continuar a conectar a marca Hisense com consumidores de todo o mundo."

"Como empresa, nosso objetivo é melhorar continuamente a qualidade e a experiência da vida cotidiana. Trabalhando com Manuel, estamos ansiosos para proporcionar aos torcedores de todas as partes do mundo uma experiência inigualável na UEFA EURO 2024™."

