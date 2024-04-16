Вратарь-легенда Мануэль Нойер - амбассадор «BEYOND GLORY» Hisense на UEFA EURO 2024™

ЦИНДАО, Китай, 16 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня глобальная корпорация бытовой техники Hisense запустила кампанию «BEYOND GLORY» UEFA EURO 2024™, амбассадором которой стал победитель чемпионата мира по футболу из Германии и капитан мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Бундеслиги Мануэль Нойер (Manuel Neuer).

Manuel Neuer Signs as Hisense UEFA EURO 2024™ Brand Ambassador

Немецкий футболист, победитель чемпионата мира по футболу FIFA вместе со своими 11 кубками Бундеслиги, присоединяется к Hisense в качестве официального амбассадора кампании. Кампания «BEYOND GLORY» отмечает неустанное стремление к совершенству, которое разделяют профессиональные футболисты, стремящиеся к наградам EURO, и приверженность Hisense к расширению границ в индустрии бытовой техники.

Так же, как вратари, такие как Мануэль, выступают в качестве последней линии защиты, Hisense служит надежной силой за кулисами, последовательно предоставляя передовые технологии и непревзойденное качество.

Пятикратный победитель премии «Лучший вратарь мира» Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Мануэль Нойер сказал: «Я рад поддержать кампанию Hisense «BEYOND GLORY» на UEFA EURO 2024™ в качестве амбассадора бренда. Я также с нетерпением жду EURO, который является абсолютным вызовом для элиты европейских футболистов».

Кампания также подчеркивает цель Hisense раздвинуть свои собственные границы, бросая вызов долгосрочному технологическому видению в стремлении к амбициозным целям и непоколебимой приверженности новаторским технологиям с непревзойденным качеством в стремлении улучшить повседневную жизнь.

Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024™ и пионером в области технологий отображения, Hisense стремится обеспечить идеальный опыт просмотра игр и умной жизни с помощью своих передовых телевизионных продуктов и бытовой техники.

Боб Ван (Bob Wang), генеральный директор отдела международного маркетинга Hisense, отметил: «Для нас большая честь приветствовать Мануэля в качестве амбассадора нашего бренда на UEFA EURO 2024™, и мы считаем, что он является идеальным представителем для нашей новой кампании. Команда полагается на вратаря, чтобы он всегда был на своем месте и был абсолютно надежным, помогая обеспечить успех команды. В Hisense мы стремимся к аналогичной цели в наших усилиях добиться успеха в улучшении жизни наших клиентов с помощью надежных инновационных технологий».

«Hisense уже в третий раз выступает спонсором UEFA EURO – события, которое предоставляет потрясающую возможность для продолжения связи бренда Hisense с потребителями по всему миру».

«Как компания, мы постоянно стремимся повышать качество и опыт повседневной жизни. Работая с Мануэлем, мы с нетерпением ждем возможности предоставить болельщикам по всему миру беспрецедентный опыт UEFA EURO 2024™».

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