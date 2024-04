Kiper Legendaris Manuel Neuer Jadi "Brand Ambassador" Hisense UEFA EURO 2024™ dalam Program Promosi "BEYOND GLORY"

Pemain internasional asal Jerman ini, pemenang Piala Dunia FIFA dan 11 gelar juara Bundesliga, resmi menjadi Ambassador dalam program promosi Hisense tersebut. Program promosi "BEYOND GLORY" mengangkat kerja keras pesepakbola profesional dalam mengejar prestasi demi merebut gelar juara EURO, serta komitmen Hisense dalam membuat terobosan di industri perangkat rumah tangga.

Sama halnya dengan kiper seperti Manuel yang menjadi garis pertahanan akhir dalam sepakbola, Hisense juga menjadi sebuah kekuatan reliabel di balik layar yang selalu menghadirkan teknologi mutakhir dan kualitas terbaik.

Sosok yang lima kali meraih gelar "World's Best Goalkeeper" versi International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) ini, Manuel Neuer, berkata, "Saya gembira mendukung program promosi Hisense 'BEYOND GLORY' UEFA EURO 2024™' sebagai ambassador. Saya juga menyambut baik kompetisi EURO yang menjadi ajang bergengsi bagi pesepakbola elite di Eropa."

Program ini juga mengangkat tekad Hisense dalam membuat terobosan, serta terus menantang diri dengan visi teknologi jangka panjang yang memiliki target ambisius, serta komitmen kuat dalam membuat teknologi inovatif dengan kualitas terbaik demi meningkatkan kehidupan sehari-hari.

Sebagai mitra resmi UEFA EURO 2024™ dan pionir teknologi layar televisi, Hisense ingin mewujudkan pengalaman sempurna ketika menonton pertandingan, serta menghadirkan kehidupan pintar lewat produk TV dan perangkat rumah tangga yang canggih.

Bob Wang, General Manager, International Marketing Department, Hisense, berkata, "Kami menyambut baik kehadiran Manuel sebagai brand ambassador Hisense di ajang UEFA EURO 2024™. Menurut kami, Manuel benar-benar mewakili program promosi terbaru Hisense. Sosok seorang kiper selalu diandalkan timnya, dan berperan besar di balik kesuksesan timnya. Di Hisense, kami memiliki target serupa dalam komitmen untuk meningkatkan kehidupan konsumen dengan teknologi inovatif yang dapat diandalkan."

"Hisense telah tiga kali berturut-turut mensponsori ajang UEFA EURO. Kompetisi ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk menghubungkan merek Hisense dengan konsumen di seluruh dunia."

"Sebagai sebuah perusahaan, kami selalu meningkatkan kualitas dan pengalaman hidup sehari-hari. Lewat kolaborasi dengan Manuel, kami ingin mewujudkan pengalaman terbaik bagi penggemar di seluruh dunia yang ingin menyaksikan UEFA EURO 2024™."

