A National Wooden Pallet and Container Association passa a se chamar Woodpack Global, acompanhando a evolução e o crescimento do setor

ALEXANDRIA, Virgínia, 26 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A National Wooden Pallet and Container Association (NWPCA) anunciou hoje que passa a se chamar oficialmente Woodpack Global, um nome que reflete o crescimento acelerado, a inovação de ponta e a capacidade ilimitada que definem o setor de embalagens de madeira atualmente. À medida que as cadeias de suprimentos globais evoluem rapidamente, essa mudança da marca simboliza o dinamismo do setor e seu papel fundamental na movimentação de mercadorias em todo o mundo.

Essa mudança é resultado de um planejamento minucioso e de contribuições significativas de membros, líderes do setor e do Conselho de Administração da associação. A decisão reflete um objetivo comum: adotar um nome mais curto, fácil de lembrar e que represente melhor o alcance das embalagens de madeira no setor atual, ampliando assim o impacto da associação.

O presidente do Conselho de Administração, Hinton H. Howell, da Hinton Lumber Products, destacou o equilíbrio entre honrar as raízes da associação e se preparar para o futuro.

"O nome Woodpack Global reflete a evolução do nosso setor, passando de operações locais para uma rede verdadeiramente global, ao mesmo tempo em que honra o legado e a liderança que começaram aqui em nossa casa", disse Howell. "Somos madeira. Somos paletes. Somos embalagens de madeira. Somos um grupo unido que se apoia e trabalha em prol do setor de paletes. Embora nosso nome esteja mudando, nossa mensagem permanece a mesma: os paletes movem o mundo. Esse espírito continua a guiar tudo o que fazemos".

"Essa mudança é impulsionada por nossos membros e reflete como nosso setor evoluiu", disse Brent McClendon, presidente e diretor executivo. "A Woodpack Global representa da melhor forma o setor de embalagens de madeira atualmente e reforça nosso trabalho de liderança e promoção do setor". A mudança de nome também coincide com a expansão da equipe, o que nos dará maior capacidade para abordar questões importantes nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que continuamos a agregar valor à nossa crescente rede global".

A associação apresentará oficialmente seu novo nome, logotipo completo e identidade visual na noite de quarta-feira, 25 de março de 2026, durante a Conferência Anual de Liderança (ALC, na sigla em inglês). Unidos como Woodpack Global, a associação está construindo um futuro mais robusto e conectado para o setor de embalagens de madeira, com liderança baseada nos Estados Unidos e promovendo oportunidades em todo o mundo.

Sobre a Woodpack Global

A National Wooden Pallet and Container Association (que passará a se chamar Woodpack Global) é a principal associação comercial que representa o setor de embalagens de madeira. Fundada em 1946, a associação atende mais de 820 empresas associadas em 43 países e mantém escritórios de lobby na União Europeia, nos Estados Unidos e na América Latina, promovendo a defesa do setor, a segurança, a sustentabilidade e a inovação em toda a cadeia de suprimentos global. Unida pela mensagem "Pallets Move the World®" (paletes movem o mundo), a Woodpack Global apoia as empresas que tornam o comércio moderno possível.

