La National Wooden Pallet and Container Association se convierte en Woodpack Global, reflejando la evolución y expansión de la industria

Alexandria, Va., 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La National Wooden Pallet and Container Association (NWPCA, por sus siglas en inglés) anunció hoy que oficialmente adopta el nombre Woodpack Global, una denominación que refleja el crecimiento explosivo, la innovación de vanguardia y la capacidad sin límites que definen al sector actual del embalaje de madera. A medida que las cadenas de suministro globales evolucionan a gran velocidad, este cambio de marca captura el impulso imparable de la industria y su papel fundamental en el movimiento de mercancías en todo el mundo.

El cambio de marca es el resultado de una planificación exhaustiva y de aportaciones significativas de los miembros, actores clave de la industria y la Junta Directiva de la asociación. La decisión refleja un objetivo compartido: adoptar un nombre más corto, fácil de recordar y que represente mejor el alcance completo del embalaje de madera en la industria actual, ampliando el impacto de la asociación.

El presidente de la Junta Directiva, Hinton H. Howell, de Hinton Lumber Products, destacó el equilibrio entre honrar las raíces de la asociación y prepararse para el futuro.

"El nombre Woodpack Global refleja la evolución de nuestra industria, desde operaciones locales hasta una red verdaderamente global, al tiempo que honra el legado y el liderazgo que comenzó aquí, en casa", afirmó Howell. "Somos madera. Somos pallets. Somos embalaje de madera. Somos un grupo unido que se apoya mutuamente y lucha por la industria del pallet. Aunque nuestro nombre está cambiando, nuestro mensaje sigue siendo el mismo: Las tarimas mueven al mundo®. Ese espíritu continúa guiando todo lo que hacemos".

"Este cambio está impulsado por nuestros miembros y refleja cómo ha evolucionado nuestra industria", señaló Brent McClendon, presidente y director ejecutivo. "Woodpack Global representa mejor al embalaje de madera en la actualidad y refuerza nuestro liderazgo y labor de defensa del sector. El cambio de nombre también coincide con una expansión de personal, lo que nos brinda mayor capacidad para atender los temas clave en Estados Unidos mientras seguimos ofreciendo un valor significativo a nuestra creciente red global".

La asociación presentará oficialmente el nuevo nombre y dará a conocer su logotipo completo y su identidad de marca la noche del miércoles 25 de marzo de 2026, durante la Conferencia Anual de Liderazgo (ALC, por sus siglas en inglés). Juntos, como Woodpack Global, la asociación está construyendo un futuro más sólido y conectado para el embalaje de madera, con liderazgo anclado en Estados Unidos y promoviendo oportunidades en todo el mundo.

