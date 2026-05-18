A Nexusguard, em seu novo relatório sobre ameaças para 2025, alerta que a defesa contra ataques DDoS não deve considerar apenas a sua magnitude

Novo relatório destaca o aumento do volume de ataques, os padrões de tráfego regional e a mudança para uma resiliência local e orientada para a responsabilidade

SÃO PAULO, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Os ataques DDoS estão ficando maiores, mais inteligentes e mais difíceis de conter, mas o tamanho por si só já não é o ponto principal, de acordo com o relatório "Análise de Ameaças DDoS e Perspectivas do Setor para 2025", recém-divulgado pela Nexusguard.

O relatório mostra que o número total de ataques aumentou 97,3% em relação ao ano anterior, com picos de ataques volumétricos atingindo 1,40 Tbps, ataques de fragmentação de IP registrando um aumento de 603% e o maior incidente de bombardeio em massa atingindo 177 prefixos de IP de uma só vez. Os ataques da camada de aplicativos também subiram para 1,04 milhão de solicitações HTTP/2 por segundo.

O relatório também inclui observações de tráfego regional. Na América Latina, os principais países de origem de ataques identificados no relatório foram Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela, Peru e República Dominicana.

Para as empresas, o relatório reinterpreta os ataques DDoS como uma questão de continuidade dos negócios, conformidade e confiança do cliente. Para empresas de telecomunicações, ISPs, SIs e MSSPs, isso destaca a necessidade de uma arquitetura regional mais forte e uma abordagem mais responsável dos serviços de proteção gerenciados..

De olho em 2026, a Nexusguard recomenda que as organizações se concentrem em três prioridades: avaliar a resiliência com base no impacto sobre o usuário, e não apenas na magnitude do ataque; desenvolver uma resiliência com prioridade local por meio de filtragem regional e failover adaptado à jurisdição; e reforçar as defesas contra ataques furtivos multivetoriais com proteção combinada local e na nuvem.

"Os ataques DDoS modernos estão se tornando cada vez mais prejudiciais às operações, com os invasores recorrendo cada vez mais a táticas como ataques em rajada, bombardeio em massa e inundações multivetoriais para criar instabilidade, em vez de interrupções completas", afirmou Juniman Kasman, diretor de tecnologia da Nexusguard. "O debate agora precisa ir além dos picos de volume de ataques e se concentrar na responsabilidade operacional, na resiliência regional e na proteção da experiência real do usuário."

Baixe o relatório:

Versão em português: https://www.nexusguard.com/pt/threat-report/2025-ddos-threat-analysis-and-industry-perspectives

Versão em espanhol: https://www.nexusguard.com/es/threat-report/2025-ddos-threat-analysis-and-industry-perspectives

Sobre a Nexusguard

Fundada em 2008 e com sede em Singapura, a Nexusguard é líder global em proteção contra DDoS. Utilizando a tecnologia proprietária da Bastions e uma rede global de mais de 50 centros de filtragem, oferecemos proteção abrangente para redes, aplicativos web e DNS contra ataques maliciosos. Com a confiança de mais de 100 CSPs, incluindo os principais provedores globais, e protegendo mais de 50.000 ASNs, oferecemos soluções escaláveis que garantem a disponibilidade do serviço, a continuidade operacional e a tranquilidade. A Nexusguard também permite que os CSPs ofereçam proteção contra DDoS como serviço, abrindo novas oportunidades de receita. Acesse www.nexusguard.com para obter mais informações.

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Benjamin Yip

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FONTE Nexusguard