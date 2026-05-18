Nexusguard advierte en el nuevo informe de amenazas de 2025 que la defensa contra ataques DDoS debe ir más allá de la dimensión del ataque

El nuevo informe destaca el aumento del volumen de ataques, los patrones de tráfico regionales y el cambio hacia una resiliencia basada en la responsabilidad y centrada a nivel local

SAO PAULO, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Los ataques DDoS son cada vez mayores, más inteligentes y más difíciles de contener, pero, según el informe de Análisis de amenazas DDoS y perspectivas del sector 2025 de Nexusguard publicado recientemente, la dimensión en sí ya no es lo más importante.

El informe muestra que el total de ataques experimentó un incremento interanual de 97,3 %, con picos de ataques volumétricos que alcanzaron los 1,40 tbps, ataques de fragmentación de IP que aumentaron un 603 % y la mayor incidencia de "carpet bombing" o bombardeo masivo con 177 prefijos IP a la vez. Los ataques a la capa de aplicaciones también aumentaron a 1,04 millones de solicitudes HTTP/2 por segundo.

El informe también incluye observaciones de tráfico regional. Según el informe, los países de América Latina donde se originan principalmente los ataques son Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Perú y República Dominicana.

Para las empresas, el informe redefine los ataques DDoS como un problema para la continuidad de las operaciones, el cumplimiento normativo y la confianza del cliente. Para las empresas de telecomunicaciones, los proveedores del servicio de internet (ISP), los integradores de sistemas (SI) y los proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSSP), el informe pone de relieve la necesidad de una arquitectura regional más sólida y un enfoque más responsable para los servicios de protección gestionados.

De cara a 2026, Nexusguard insta a las organizaciones a enfocarse en tres prioridades: medir la resiliencia por el impacto en el usuario, no solo por la dimensión del ataque; desarrollar una resiliencia local a través de centros de depuración regional y la conmutación por error según la jurisdicción; y fortalecer las defensas contra ataques multivectoriales y sigilosos con una protección que combine medidas en las instalaciones y en la nube.

"Los ataques DDoS modernos se están volviendo cada vez más disruptivos desde el punto de vista operativo, y los atacantes utilizan cada vez más tácticas como el "rapid fire" (fuego rápido o ataque de alta velocidad) y el bombardeo masivo, y las inundaciones multivectoriales para crear inestabilidad en lugar de interrupciones completas", expresó Juniman Kasman, director de Tecnología de Nexusguard. "La conversación ahora debe ir más allá de la dimensión máxima de los ataques y enfocarse en la responsabilidad operativa, la resiliencia regional y la protección de la experiencia real del usuario".

Descargue el informe:

Versión en portugués: https://www.nexusguard.com/pt/threat-report/2025-ddos-threat-analysis-and-industry-perspectives

Versión en español: https://www.nexusguard.com/es/threat-report/2025-ddos-threat-analysis-and-industry-perspectives

Acerca de Nexusguard

Fundada en 2008 y con sede en Singapur, Nexusguard es líder mundial en protección contra ataques DDoS. Utilizamos la tecnología patentada Bastions y una red mundial de más de 50 centros de depuración para ofrecer una protección integral de redes, aplicaciones web y DNS contra ataques maliciosos. Contamos con la confianza de más de 100 proveedores de servicios de comunicaciones (CSP, por sus siglas en inglés), incluidos los principales proveedores a nivel mundial, protegemos más de 50.000 números de sistemas autónomos (ASN, por sus siglas en inglés) y ofrecemos soluciones ampliables que garantizan la disponibilidad del servicio, la continuidad de las operaciones y tranquilidad. Nexusguard también les permite a los proveedores de servicios de comunicación ofrecer la protección contra ataques DDoS como servicio, lo que supone nuevas oportunidades de ingresos. Para obtener más información, visite www.nexusguard.com.

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FUENTE Nexusguard