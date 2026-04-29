A Nicnet Implementa o Suíte de CX Orientada por IA da Aprecomm para Elevar a Experiência de Banda Larga em todo o Brasil

A Aprecomm acelera o crescimento na América Latina à medida que a Nicnet lança soluções de experiência do cliente e gestão de CPE com base em IA em todo o país.

SÃO PAULO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Nicnet, uma das principais provedoras de internet de fibra óptica no Brasil, anunciou hoje uma parceria com a Aprecomm, fornecedora de soluções de rede e experiência do cliente (CX) baseadas em IA, para aprimorar o desempenho da banda larga e a satisfação do cliente em toda sua rede.

Nicnet logo

Por meio dessa colaboração, a Nicnet implementará o portfólio completo da Aprecomm de soluções de gerenciamento de CX e CPE com IA, incluindo otimização inteligente de WiFi e gerenciamento de dispositivos em nuvem. A plataforma permite atualizações remotas de dispositivos existentes e integração perfeita com os gateways de banda larga da Nicnet. A implantação já está em andamento, com cobertura prevista para atingir 500.000 residências até o final de 2026.

"Estamos entusiasmados com a implementação da plataforma Aprecomm, uma parceria que une inovação tecnológica e foco total na experiência do cliente. Ao integrar Inteligência Artificial à nossa rede, transformamos nosso suporte em uma operação proativa, capaz de otimizar o Wi-Fi e mitigar falhas em tempo real."



"Esse conjunto de soluções nos permite impulsionar um crescimento sustentável com total independência de hardware. É um diferencial estratégico crucial para mantermos a excelência e a agilidade técnica, garantindo uma experiência superior e uniforme em todo o nosso processo de expansão," disse Walter Kotani, Director of Networks, da Nicnet. "O mercado de internet mudou. Hoje, o cliente não quer apenas velocidade, ele quer estabilidade. Percebemos que muitos problemas de "internet lenta" eram, na verdade, problemas de Wi-Fi ou interferências locais. A Aprecomm entra como o cérebro que faltava: uma inteligência artificial que nos permite enxergar o que acontece dentro da casa do cliente e corrigir falhas em tempo real, muitas vezes antes mesmo de o cliente pegar o telefone para ligar para o nosso suporte."

A suíte CX da Aprecomm apoia assinantes residenciais e empresariais, ajudando os provedores de serviços de banda larga a otimizar a conectividade e otimizar as operações. Sua IA avançada e algoritmos proprietários de qualidade de experiência permitem uma transição para redes zero-touch — onde os problemas são identificados e resolvidos automaticamente antes de impactar os usuários. Construída sobre uma estrutura WiFi auto-reparável, a plataforma da Aprecomm adapta continuamente o desempenho da rede para atender às demandas únicas de cada usuário e aplicativo. Suas capacidades avançadas de análise e suporte automatizado oferecem insights profundos aos clientes e visibilidade em tempo real da rede, ajudando os provedores de serviços a melhorar a satisfação dos assinantes e reduzir custos operacionais.

A suíte CX da Aprecomm é comprovada em campo para aprimorar a experiência do usuário e a eficiência operacional. A empresa foi recentemente reconhecida com o Frost & Sullivan Best Practices Award for Innovation, além de ser o Campeão de Analytics & Intelligence e o Pioneiro em IA & GenAI da The Fast Mode.

"Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Nicnet enquanto continuamos a expandir pela América Latina", disse Pramod Gummaraj, fundador e CEO da Aprecomm. "O compromisso da Nicnet com a experiência do cliente está perfeitamente alinhado com nossa missão. Juntos, estamos aproveitando a IA para criar uma vantagem competitiva poderosa em um mercado em rápida evolução."

Contato de imprensa (Nicnet):

Walter Kotani, Director of Networks, +55 16 99750-6166

Contato de imprensa (Aprecomm):

[email protected]

FONTE Aprecomm