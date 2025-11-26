A o9 Solutions entrou com uma denúncia de apropriação indevida de segredos comerciais contra a SAP e ex-executivos da o9 em um tribunal distrital dos EUA

A o9 Solutions está comprometida em proteger sua valiosa propriedade intelectual contra roubo e cópia ilegais

DALLAS, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A o9 Solutions, Inc. ("o9" ou a "Empresa") anunciou hoje que entrou com uma denúncia no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte do Texas contra a SAP SE de Baden-Württemberg, Alemanha, e a SAP America, Inc. (NYSE: SAP; FWB: SAP; FWB: SAPA) ("SAP"). A denúncia afirma que a SAP utiliza segredos comerciais da o9 roubados e documentos confidenciais, incluindo seu software e serviços de gerenciamento da cadeia de suprimentos de Planejamento Integrado de Negócios, bem como para suas atividades relacionadas de comercialização e vendas.

Espionagem corporativa internacional e roubo de tecnologia são grandes ameaças aos investimentos e à inovação tecnológica americana. A o9 acredita que a SAP está intencionalmente se apropriando de seus segredos comerciais e informações comerciais sensíveis, permitindo que a SAP concorra de forma desleal ao evitar investimentos em inovação. A o9 descreve em sua denúncia como o comportamento da SAP foi auxiliado por pelo menos três ex-executivos da o9 que tinham acesso aos segredos comerciais da o9, mas conspiraram com a SAP enquanto ainda trabalhavam na o9. A ação alega que esses executivos baixaram dezenas de milhares de arquivos antes de se demitirem da o9 para ingressar na SAP, onde agora ocupam cargos-chave na execução da estratégia da SAP para competir de forma desleal contra a o9 usando tecnologias e informações comerciais indevidamente apropriadas da o9 Solutions.

Chakri Gottemukkala, cofundador e CEO da o9, disse: "A o9 criou sua plataforma líder de mercado para planejamento e execução empresarial habilitados por IA por meio de extensos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Temos orgulho das inovações da plataforma o9 Digital Brain, impulsionada por sua tecnologia Enterprise Knowledge Graph, e do valor que ela está gerando no mercado. Cópias gritantes e apropriação indevida de propriedade intelectual proprietária criam um campo de jogo desigual."

O Sr. Gottemukkala continuou: "A o9 acredita que as evidências do ataque coordenado da SAP contra a o9 são claras e convincentes. Protegeremos vigorosamente a valiosa propriedade intelectual e o conhecimento comercial confidencial da o9 enquanto continuamos a desenvolver tecnologias transformadoras que beneficiam nossos clientes em muitos setores no mundo todo."

Em sua denúncia, a o9 alega que, no período que antecedeu suas demissões, por meio de uma série de graves deturpações, esses três ex-executivos da o9 acessaram e baixaram mais de 20.000 arquivos altamente confidenciais relacionados às tecnologias da o9, incluindo arquitetura confidencial e design técnico, marketing, vendas, roteiro de negócios e outros tipos de materiais confidenciais e de segredos comerciais. A denúncia alega que, ao mesmo tempo que esses atos ocorriam, com o benefício do conhecimento comercial confidencial da o9, a SAP começou a comercializar e vender tecnologias e serviços que continham inovações inventadas, projetadas, desenvolvidas e implementadas pela o9.

A o9 busca impedir que a SAP possua, acesse e use os segredos comerciais e arquivos confidenciais da o9. A o9 também buscará indenizações financeiras. A denúncia pode ser acessada em https://o9solutions.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-25-o9-Complaint.pdf.

o9 Solutions é representada pela Kirkland & Ellis LLP.

Sobre a o9

A o9 é uma plataforma líder em Enterprise Knowledge e Inteligência Artificial que ajuda empresas a construir modelos de planejamento e execução ágeis, adaptáveis e autônomos, para transformar a tomada de decisões empresariais em ambientes de crescente volatilidade e incerteza. Seja melhorando a precisão de previsões, alinhando demanda e oferta e promovendo visibilidade e colaboração em toda a cadeia de suprimentos em múltiplos níveis para melhorar a resiliência com custos e estoques ideais, ou otimizando iniciativas de novos produtos e comerciais para impulsionar o crescimento de receita e melhorar margens, a tomada de decisões, do longo prazo ao tático até o horizonte de execução, pode ser feita de forma mais rápida e inteligente na plataforma Digital Brain da o9.

A o9 reúne inovações tecnológicas transformadoras – como modelagem de Enterprise Knowledge Graph, análise de Big Data, algoritmos avançados para previsão, balanceamento de demanda e oferta, planejamento de cenários, aprendizado em tempo real, colaboração, IA generativa e agêntica, interfaces fáceis de usar e entrega em nuvem – e métodos inovadores de gestão, incluindo melhores práticas de organização, processos e gestão de mudanças, para transformar a agilidade da tomada de decisões empresariais.

