A oportunidade de impulsionar a transformação digital da América Latina passa a ganhar forma: A Hyland nomeia Will Pimentel como vice-presidente sênior e gerente-geral para a América Latina com o objetivo de acelerar a adoção da estratégia de empresa baseada em conteúdo e orientada por agentes

As empresas da América Latina enfrentam um momento decisivo: A adoção precoce de nuvem/IA está criando uma divisão competitiva entre líderes regionais e retardatários.

Pimentel traz mais de 25 anos de experiência no setor de software empresarial de grande escala e um histórico comprovado na execução de estratégias complexas de entrada no mercado.

Com quase 30 anos de atuação no setor empresarial da América Latina, essa nomeação sinaliza o compromisso da Hyland de levar uma automação ética, nativa de IA, para os setores mais regulamentados e complexos da região.

CIDADE DO MÉXICO e SÃO PAULO, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- As empresas de toda a América Latina chegaram a um ponto de inflexão. Embora a adoção da nuvem e da IA esteja se acelerando em escala global, as organizações da América Latina enfrentam uma combinação única de desafios: A infraestrutura de conteúdo legada foi construída para processos analógicos, e agora precisa lidar com ambientes regulatórios cada vez mais complexos, modelos de força de trabalho distribuída e lacunas críticas de habilidades na transformação impulsionada por IA. Os líderes que adotarem uma postura proativa para modernizar a gestão de conteúdo e desbloquear a automação baseada em IA serão capazes de criar vantagens competitivas. Quem demora na adoção dessas tecnologias corre o risco de perder participação de mercado para concorrentes mais ágeis.

A Hyland nomeia Will Pimentel como vice-presidente sênior e gerente-geral para a América Latina com o objetivo de acelerar a adoção da estratégia de empresa baseada em conteúdo e orientada por agentes

É nesse contexto, atendendo mais de 500 clientes empresariais em toda a região, que a Hyland, líder global em gestão de conteúdo empresarial (ECM) e pioneira no conceito de empresa orientada por agentes baseados em conteúdo, anuncia hoje a nomeação de Will Pimentel como vice-presidente sênior e gerente-geral para a América Latina. Nessa função, Pimentel liderará a estratégia comercial da Hyland na América Latina, impulsionando a adoção da Content Innovation Cloud e de seu portfólio em expansão de soluções nativas de IA nos setores mais críticos da região, incluindo saúde, serviços financeiros, governo e seguros.

"Tendo atuado no mercado latino-americano por quase três décadas, a nomeação de Will reflete nosso compromisso contínuo de ajudar as empresas da América Latina a competir globalmente por meio da automação orientada por agentes", disse Steve Baird, diretor de receita da Hyland. "Embora as organizações de toda a América Latina estejam avançando na adoção da IA, muitas ainda enfrentam desafios decorrentes de fluxos de trabalho de conteúdo fragmentados e manuais, o que representa uma barreira à implementação da automação nativa de IA e da inteligência ativa. O histórico de sucesso de Will na expansão de soluções de software empresarial em diversos mercados, aliado à sua profunda experiência na América Latina, o habilita a transformar a inovação da plataforma da Hyland em resultados concretos na região, fortalecendo o suporte oferecido aos nossos clientes."

Nessa função, ele liderará os esforços comerciais da Hyland na região, impulsionando a estratégia e a execução da empresa em toda a América Latina, incluindo vendas, desenvolvimento do ecossistema de parceiros e liderança da equipe regional. Ele será responsável por traduzir a estratégia da Hyland para uma empresa orientada por agentes e baseada em conteúdo em uma estratégia de entrada no mercado adaptada às particularidades da região, equilibrando a consistência corporativa com o diversificado ambiente regulatório, econômico e competitivo da América Latina. Ele também construirá e desenvolverá equipes comerciais e de vendas de alto desempenho distribuídas por toda a região e atuará como consultor estratégico da liderança executiva da Hyland, contribuindo com insights do mercado regional, inteligência de clientes e dinâmica competitiva para o planejamento corporativo e a estratégia de produtos.

"As empresas da América Latina podem aproveitar esse momento para modernizar sua infraestrutura de conteúdo e desbloquear a automação nativa de IA em larga escala. Caso contrário, correrão o risco de ficar para trás", disse Will Pimentel, vice-presidente sênior e gerente-geral da Hyland para a América Latina. "Passei mais de duas décadas trabalhando nesses mercados e vi de perto o que diferencia as empresas de transformação digital de sucesso quando evoluem sua infraestrutura legada."

Pimentel acrescentou: "As organizações que modernizam suas bases de conteúdo e adotam a inteligência ativa são as vencedoras. Com a Hyland Content Innovation Cloud, as empresas contam com uma solução desenvolvida especificamente para este momento, e minha missão é ajudar as empresas da América Latina a aproveitar essa oportunidade."

Levando o conceito de empresa orientada por agentes para a América Latina

A Content Innovation Cloud representa uma transformação profunda na forma como as empresas operam. Em vez de armazenar conteúdo em silos departamentais e obrigar as equipes a buscar informações manualmente, a plataforma viabiliza a automação orientada por agentes em escala. Ou seja, sistemas que compreendem, processam e atuam sobre o conteúdo dentro de fluxos de trabalho controlados, transformando operações empresariais de processos manuais e fragmentados em automação inteligente.

Para as organizações da América Latina, essa capacidade é revolucionária:

Os sistemas de saúde podem integrar os registros de pacientes em vários hospitais e clínicas, permitindo um suporte diagnóstico baseado em IA e reduzindo a carga administrativa sobre os médicos.

podem integrar os registros de pacientes em vários hospitais e clínicas, permitindo um suporte diagnóstico baseado em IA e reduzindo a carga administrativa sobre os médicos. As instituições financeiras podem consolidar a documentação de conformidade e regulamentação em uma plataforma controlada, com classificação de documentos baseada em IA e avaliação de risco.

podem consolidar a documentação de conformidade e regulamentação em uma plataforma controlada, com classificação de documentos baseada em IA e avaliação de risco. As agências governamentais podem modernizar os serviços voltados aos cidadãos por meio do processamento automatizado de documentos e do roteamento inteligente, melhorando a eficiência e a experiência do usuário.

podem modernizar os serviços voltados aos cidadãos por meio do processamento automatizado de documentos e do roteamento inteligente, melhorando a eficiência e a experiência do usuário. As companhias de seguros podem substituir a análise manual de sinistros por processos nativos de IA, reduzindo drasticamente os tempos de resposta e melhorando a satisfação dos clientes.

O fio condutor comum: organizações que modernizam a infraestrutura de conteúdo e adotam a automação orientada por agentes operam mais rapidamente, reduzem custos e competem com mais eficácia do que aquelas limitadas por sistemas legados.

Para obter informações adicionais sobre a plataforma e as soluções da Hyland, visite Hyland.com.

Sobre a Hyland

A Hyland é pioneira na Content Innovation Cloud, fornecendo inteligência empresarial onipresente para organizações por meio de soluções que revelam insights acionáveis e impulsionam a automação. Utilizadas por milhares de organizações em todo o mundo — incluindo muitas das empresas listadas pela Fortune 100 —, as soluções da Hyland criam a base para uma empresa conectada e autônoma. Nesse ambiente, as equipes aproveitam o poder da IA para redefinir a forma como operam e interagem com aqueles a quem servem. Para informações adicionais sobre a plataforma e os serviços da Hyland, visite Hyland.com.

Assessoria de imprensa:

Jason Gerdon

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FONTE Hyland