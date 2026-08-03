La oportunidad de transformación digital en Latinoamérica se combina con la ejecución: Hyland nombra a Will Pimentel vicepresidente sénior y director general para Latinoamérica con el fin de acelerar la adopción de compañías agénticas impulsadas por contenido

Las empresas de Latinoamérica se enfrentan a una encrucijada crucial: la adopción temprana de la nube y la IA está creando una brecha competitiva entre los líderes regionales y los que se quedan atrás.

Pimentel cuenta con más de 25 años de experiencia en la escalabilidad del software empresarial y una capacidad demostrada para ejecutar estrategias complejas de entrada en el mercado.

Con casi 30 años de experiencia al servicio de las empresas de Latinoamérica, este nombramiento pone de manifiesto el compromiso de Hyland de llevar la automatización agéntica nativa de IA a los sectores más regulados y complejos de la región.

CIUDAD DE MÉXICO y SÃO PAULO, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Las empresas de toda Latinoamérica se encuentran en un punto de inflexión. Mientras que la adopción de la nube y la inteligencia artificial se acelera a nivel mundial, las organizaciones de Latinoamérica se enfrentan a una combinación única de retos: una infraestructura de contenidos obsoleta diseñada para procesos analógicos, entornos normativos cada vez más complejos, modelos de plantilla distribuida y carencias críticas de competencias en la transformación impulsada por la inteligencia artificial. Los líderes que actúen con decisión para modernizar la gestión de contenidos y aprovechar la automatización basada en la inteligencia artificial se asegurarán una ventaja competitiva. Quienes se demoren corren el riesgo de ceder cuota de mercado a competidores más ágiles.

Hyland nombra a Will Pimentel vicepresidente sénior y director general para Latinoamérica con el fin de acelerar la adopción de compañías agénticas impulsadas por contenido

En este contexto, tras prestar servicio a más de 500 clientes empresariales en toda la región, Hyland —líder mundial en gestión de contenidos empresariales (ECM) y pionero de la compañía agéntica impulsada por contenidos— anuncia hoy el nombramiento de Will Pimentel como vicepresidente sénior y director general para la región de Latinoamérica. En este cargo, Pimentel dirigirá la estrategia comercial de Hyland en toda Latinoamérica, impulsando la adopción de la Content Innovation Cloud y la creciente cartera de soluciones nativas de IA de Hyland en los sectores más importantes de la región, entre los que se incluyen la sanidad, los servicios financieros, la administración pública y los seguros.

"Tras haber prestado servicios en el mercado latinoamericano durante casi tres décadas, el nombramiento de Will refleja nuestro compromiso constante de ayudar a las empresas latinoamericanas a competir a nivel mundial mediante la automatización agéntica", afirmó Steve Baird, director de ingresos de Hyland. "Aunque las organizaciones de toda Latinoamérica están avanzando en el ámbito de la IA, muchas siguen enfrentándose a flujos de trabajo de contenidos fragmentados y manuales, lo que supone un obstáculo para aprovechar la automatización nativa de IA y la inteligencia agéntica. La trayectoria de Will en la implementación a gran escala de software empresarial en diversos mercados, junto con su profundo conocimiento de Latinoamérica, le permite plasmar la innovación de la plataforma de Hyland en acciones concretas a nivel regional para dar soporte a nuestros clientes".

En este cargo al frente de la división de Hyland dedicada a la región de Latinoamérica, Pimentel impulsará la estrategia comercial de la empresa y su ejecución en toda Latinoamérica, lo que incluye las ventas, el desarrollo del ecosistema de socios y la dirección del equipo regional. Se encargará de plasmar la estrategia de compañía agéntica impulsada por contenido en una estrategia de comercialización específica para cada región que concilie la coherencia empresarial con el variado panorama normativo, económico y competitivo de Latinoamérica. Además, se encargará de crear y desarrollar equipos comerciales y de ventas distribuidos y de alto rendimiento en toda la región, y también ejercerá de asesor estratégico del equipo directivo de Hyland, aportando conocimientos sobre los mercados regionales, información sobre los clientes y la dinámica competitiva a la planificación corporativa y la estrategia de productos.

"Este es el momento en el que las empresas de Latinoamérica pueden optar por modernizar su infraestructura de contenidos e implementar la automatización nativa de la inteligencia artificial a gran escala, o arriesgarse a quedarse atrás", afirmó Will Pimentel, vicepresidente sénior y director general para Latinoamérica de Hyland. "Llevo más de dos décadas trabajando en estos mercados y he podido comprobar de primera mano lo que pueden lograr las empresas que llevan a cabo con éxito la transformación digital cuando dejan atrás su infraestructura heredada".

Pimentel añadió: "Las organizaciones ganadoras son aquellas que modernizan sus bases de contenido y adoptan la inteligencia agéntica. Con la Hyland Content Innovation Cloud, disponen de una solución diseñada específicamente para este momento, y mi misión es ayudar a las empresas de Latinoamérica a aprovechar esta oportunidad".

Llevar la compañía agéntica a Latinoamérica

La Content Innovation Cloud supone un cambio fundamental en la forma de operar de las empresas. En lugar de almacenar el contenido en compartimentos estancos por departamentos y obligar a los equipos a buscar la información manualmente, la plataforma permite una automatización agéntica a gran escala. Esto se refiere a sistemas que comprenden, procesan y actúan sobre el contenido dentro de flujos de trabajo regulados, lo que permite pasar de procesos manuales y fragmentados a una automatización inteligente en las operaciones empresariales.

Para las organizaciones de Latinoamérica, esta capacidad supone una transformación:

Los sistemas sanitarios pueden unificar los historiales de los pacientes de distintos hospitales y clínicas, lo que permite ofrecer asistencia diagnóstica basada en la inteligencia artificial y reducir la carga administrativa de los profesionales sanitarios.

pueden unificar los historiales de los pacientes de distintos hospitales y clínicas, lo que permite ofrecer asistencia diagnóstica basada en la inteligencia artificial y reducir la carga administrativa de los profesionales sanitarios. Las entidades financieras pueden centralizar la documentación normativa y de cumplimiento en una plataforma regulada, con clasificación de documentos y evaluación de riesgos basadas en inteligencia artificial.

pueden centralizar la documentación normativa y de cumplimiento en una plataforma regulada, con clasificación de documentos y evaluación de riesgos basadas en inteligencia artificial. Las agencias gubernamentales pueden modernizar los servicios dirigidos a los ciudadanos mediante el procesamiento de documentos por parte de agentes y el enrutamiento inteligente, mejorando así tanto la eficiencia como la experiencia del usuario.

pueden modernizar los servicios dirigidos a los ciudadanos mediante el procesamiento de documentos por parte de agentes y el enrutamiento inteligente, mejorando así tanto la eficiencia como la experiencia del usuario. Las compañías de seguros pueden sustituir la tramitación manual de las reclamaciones por procesos basados en inteligencia artificial, lo que reduce drásticamente los plazos de tramitación y mejora la satisfacción de los asegurados.

El denominador común: las organizaciones que modernizan su infraestructura de contenidos y adoptan la automatización agéntica funcionan con mayor rapidez, reducen costos y compiten con mayor eficacia que aquellas que siguen atrapadas en sistemas obsoletos.

Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland

Hyland es pionera en la Content Innovation Cloud y ofrece inteligencia empresarial omnipresente a las organizaciones mediante soluciones que permiten obtener información útil e impulsan la automatización. Las soluciones de Hyland, en las que confían miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas muchas de las empresas de la lista Fortune 100, sientan las bases para una empresa conectada y proactiva, en la que los equipos aprovechan el potencial de la inteligencia artificial para redefinir su forma de trabajar y de interactuar con aquellos a quienes prestan servicio. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

Contacto para la prensa:

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FUENTE Hyland