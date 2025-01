A PARAMOUNT PICTURES ANUNCIA QUE A FRANQUIA DE FILMES SONIC THE HEDGEHOG ULTRAPASSOU US$ 1 BILHÃO EM BILHETERIA NO MUNDO TODO

O terceiro filme da série, Sonic the Hedgehog 3, recentemente ultrapassou US$ 100 milhões em bilheteria internacional e arrecadou mais de US$ 187 milhões nacionalmente, totalizando até o momento mais de US$ 312 milhões em bilheteria no mundo todo.

HOLLYWOOD, Califórnia, 6 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Paramount Pictures anunciou hoje que sua franquia de filmes Sonic the Hedgehog, baseada no videogame da SEGA, ultrapassou US$ 1 bilhão em receitas de bilheteria no mundo todo, enquanto Sonic the Hedgehog 3 continua a atrair o público para os cinemas ao redor do mundo.

Lançados em fevereiro de 2020 e abril de 2022, respectivamente, Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2 arrecadaram juntos US$ 725,2 milhões mundialmente e geraram US$ 181 milhões nas despesas dos consumidores com locações e compras de entretenimento doméstico. Em abril do ano passado, a série derivada, "Knuckles", estreou na Paramount+, acumulando mais de 11 milhões de horas totais nos primeiros 28 dias de streaming no mundo todo, tornando-se a série n.º 1 de todos os tempos em termos de horas na plataforma na categoria Infantil e Família.

Sonic the Hedgehog 3 foi lançado nos cinemas no mês passado, obtendo uma nota "A" no CinemaScore e alcançando a melhor pontuação da franquia com 86% no Certified Fresh do Rotten Tomatoes pelos críticos (empatando como a adaptação de videogame para filme mais bem avaliada de todos os tempos), além da melhor pontuação da franquia com 96% no Verified Hot do Popcornmeter, arrecadando até o momento mais de US$ 312 milhões no mundo todo. O filme estreou em primeiro lugar nas bilheterias nacionais, seguido pela maior estreia internacional da franquia, mesmo com apenas 84% de presença internacional na semana seguinte. Comparativamente, incluindo prévias, para o mesmo grupo de mercados, esse resultado foi 83% superior ao de Sonic the Hedgehog 2. O filme também alcançou US$ 100 milhões em bilheteria internacional mais rapidamente do que seus antecessores.

O filme mais recente da série traz de volta o elenco original, incluindo Jim Carrey como Dr. Robotnik. O elenco conta com Carrey, Ben Schwartz, Krysten Ritter, Lee Majdoub, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O'Shaughnessey, Alyla Browne, James Wolk, além de James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba e Keanu Reeves. O filme é dirigido por Jeff Fowler, que dirigiu todos os três filmes da série, com um roteiro de Pat Casey e Josh Miller e John Whittington, história de Pat Casey e Josh Miller, e produção de Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara e Hitoshi Okuno.

No filme, Sonic, Knuckles e Tails se reúnem contra um novo e poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que já enfrentaram. Com suas habilidades superadas de todas as formas, a Equipe Sonic precisa buscar uma aliança inesperada na esperança de deter Shadow e proteger o planeta.

Recentemente, o estúdio anunciou que o desenvolvimento de um quarto filme da franquia Sonic the Hedgehog já está em andamento.

Moritz e Ascher disseram: "Estamos extremamente felizes com a incrível resposta aos filmes Sonic the Hedgehog do público e dos fãs ao redor do mundo e temos orgulho de fazer parte da incrível e mundialmente renomada equipe de cineastas que se uniu para criar esta franquia. Fazemos esses filmes para os fãs; e a paixão, o apoio e o amor deles por esses personagens é o que nos motiva todos os dias a continuar criando histórias rápidas, engraçadas e cheias de ação que compõem o sempre crescente Universo Sonic."

O Presidente e CEO da Paramount Pictures, Brian Robbins, disse: "A franquia Sonic the Hedgehog se tornou uma força cultural imparável com um potencial ilimitado. Parabéns aos nossos parceiros da SEGA, à nossa equipe de cineastas, incluindo Neal, Toby e Jeff, que revolucionaram as possibilidades de alcance de Sonic, e às legiões de fãs leais e dedicados que nos guiaram em cada passo dessa jornada. À medida que cada capítulo das aventuras de Sonic continua a elevar o padrão, estamos incrivelmente orgulhosos e animados em continuar entregando histórias e personagens que impactam o público do mundo todo."

