系列第三部作品《超音鼠大電影3》（Sonic the Hedgehog 3）近期於國際票房突破1億美元，並在美國本土累積超過1.87億美元，全球總票房迄今已超過3.12億美元

加州荷李活2025年1月6日 /美通社/ -- 派拉蒙影業今日宣佈，改編自SEGA熱門電子遊戲的《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）系列全球總票房已突破10億美元，隨著《超音鼠大電影3》（Sonic the Hedgehog 3）持續吸引觀眾走進全球各地的戲院，該系列票房熱潮不斷延燒。

《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）與《超音鼠大電影2》（Sonic the Hedgehog 2）分別於2020年2月及2022年4月上映，兩部電影在全球共累積票房達7.252億美元，並透過家庭娛樂租賃及購買創造了1.81億美元的消費收入。去年4月，衍生影集《納告魯斯》（Knuckles）於Paramount+首播，於上線首28天累計全球觀看時數超過1100萬小時，成為該平台歷來觀看時數最高的兒童與家庭類影集。

派拉蒙影業公司（Paramount Pictures）宣佈《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）系列全球票房突破10億美元

《超音鼠大電影3》上月於戲院上映，獲得觀眾評分「A」的CinemaScore，並以系列最佳的「認證新鮮」（Certified Fresh）評級86%在「爛番茄」（Rotten Tomatoes）影評得分上拔得頭籌，同時成為影史上評價最高的電子遊戲改編電影之一。此外，影片亦在「爆谷指數」（Popcornmeter）中創下系列最佳的96%「Verified Hot」認證分數，全球票房迄今已突破3.12億美元。該片在美國本土票房首週上映即空降冠軍，隨後於國際市場迎來系列史上最強勁的國際首映表現，僅以84%的國際上映規模創下佳績。以相同市場的同等基準（包括預映）比較，此次票房成績較《超音鼠大電影2》（Sonic the Hedgehog 2）高出83%。該片在國際票房突破1億美元的速度也比前作更快。

系列最新一部電影由原班人馬回歸演出，包括占基利（Jim Carrey）再次飾演「蛋頭博士」（Dr. Robotnik）。影片主演陣容包括占基利（Jim Carrey）、Ben Schwartz、Krysten Ritter、Lee Majdoub、Natasha Rothwell、Adam Pally、Shemar Moore、Colleen O'Shaughnessey、Alyla Browne、James Wolk，並有James Marsden、Tika Sumpter、Idris Elba、奇洛李維斯（Keanu Reeves）加盟。影片由Jeff Fowler執導，他曾執導系列全部三部作品，劇本由Pat Casey & Josh Miller與John Whittington共同撰寫，故事則由Pat Casey & Josh Miller構思完成。製片陣容包括Neal H. Moritz、Toby Ascher、Toru Nakahara與Hitoshi Okuno。

在影片中，超音鼠（Sonic）、納告魯斯（Knuckles）與塔爾斯（Tails）再度聯手，對抗全新強敵——夏特（Shadow），一位擁有前所未見強大能力的神秘反派。在面對暗影無所不勝的強大能力下，超音鼠（Sonic）團隊必須尋求一個出乎意料的聯盟，希望能阻止暗影的陰謀，並保護地球免受威脅。

近期，片方宣佈《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）系列的第四部作品正在開發中。

Neal H. Moritz與Toby Ascher表示：「我們對《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）系列獲得全球觀眾與影迷的熱烈反應感到無比欣喜，並且非常自豪能夠成為這個世界級電影團隊的一員，與大家共同打造這個成功的系列。我們製作這些電影是為了影迷；他們對這些角色的熱情、支持和愛戴，每天都激勵著我們繼續創作那些快速、幽默且充滿動作的故事，構建著不斷擴展的超音鼠宇宙（Sonic Universe）。」

派拉蒙影業主席兼行政總裁Brian Robbins表示：「《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）系列已成為一股不可阻擋的文化力量，擁有無限潛力。恭喜我們的合作夥伴世嘉（SEGA），還有我們的電影製作團隊，包括Neal H. Moritz、Toby Ascher、Jeff Fowler，他們徹底改變了超音鼠（Sonic）所能達到的高度，以及那些忠實且無比支持的影迷，正是他們在每一步中引領著我們。隨著超音鼠（Sonic）每一章的冒險不斷突破極限，我們感到無比自豪和興奮，能夠繼續帶來與全球觀眾共鳴的故事和角色。」

派拉蒙影業公司（Paramount Pictures）簡介

派拉蒙影業股份有限公司（PPC）是全球電影娛樂製作人和分銷商，是派拉蒙全球（納斯達克代碼：PARA、PARAA）是全球領先的媒體和娛樂公司，為全球觀眾創造優質的內容和體驗。PPC集團擁有電影娛樂領域中最具影響力的某些品牌，包括派拉蒙影業（Paramount Pictures）、派拉蒙動畫（Paramount Animation）和派拉蒙影業製作（Paramount Players）等公司。PPC集團的業務還包括派拉蒙家庭娛樂（Paramount Home Entertainment）、派拉蒙影業國際（Paramount Pictures International）、派拉蒙授權公司（Paramount Licensing Inc.）以及派拉蒙影業製作集團（Paramount Studio Group）。

SOURCE Paramount Pictures