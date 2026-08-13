A pirataria de vídeos está se tornando uma preocupação crescente para a educação online, afirma a VdoCipher

A VdoCipher, plataforma segura de hospedagem de vídeos e proteção DRM, relata aumento na demanda de empresas de EdTech na América Latina, à medida que o conteúdo premium de cursos se torna cada vez mais um alvo da pirataria

GURUGRAM, Índia, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que o aprendizado online se expande pela América Latina, os provedores de educação estão dando maior ênfase à proteção de conteúdo de vídeo premium contra a pirataria. Com mais universidades, institutos de treinamento e educadores independentes migrando seus cursos para o formato online, uma infraestrutura de vídeo segura tornou-se essencial para o ecossistema de aprendizagem digital.

VdoCipher: Protecting Online Education from Video Piracy

Espera-se que o mercado de e-learning na América Latina continue crescendo de forma constante, impulsionado pelo aumento do acesso à internet, pela adoção de smartphones e pela demanda por aprendizado flexível. Downloads não autorizados, gravação de tela, compartilhamento de senhas e redistribuição ilegal tornaram-se preocupações crescentes, levando muitas empresas de EdTech (tecnologia educacional) a investir em uma segurança de vídeo mais robusta.

Crescente demanda por hospedagem de vídeo segura

A VdoCipher, uma provedora de hospedagem de vídeo segura e de proteção contra pirataria, observa um interesse crescente de empresas de EdTech que buscam fortalecer a segurança de vídeo. Sua plataforma combina o DRM Google Widevine e o DRM Apple FairPlay com marca d'água dinâmica, autenticação segura, restrições de domínio e geográficas, além de controles de acesso em nível de dispositivo, para manter os vídeos educacionais acessíveis apenas aos alunos autorizados.

"O sucesso de um curso online depende não apenas da qualidade do seu conteúdo, mas também da capacidade de proteger esse conteúdo", disse Siddhant Jain, fundador da VdoCipher. "Com o crescimento contínuo da educação digital na América Latina, vemos cada vez mais empresas tratando a segurança por vídeo como uma prioridade de negócios, e não apenas como um requisito técnico."

Detecção de pirataria em grande escala

Além do DRM, o mecanismo de detecção de pirataria da VdoCipher ajuda as plataformas a identificar comportamentos de visualização suspeitos, detectar possíveis vazamentos e agir antes que a distribuição não autorizada se espalhe por sites de pirataria ou grupos de mensagens privadas.

Exemplo disso

Uma plataforma de educação financeira com mais de 45.000 alunos recorreu à VdoCipher depois que suas aulas premium de trading (negociação) foram pirateadas e distribuídas online. Com o DRM, marca d'água e rastreamento de visualizações, cresceu para mais de 9.200 assinantes e mais de 320 clientes corporativos.

Em números

Mais de 7.000 sites e aplicativos protegidos em mais de 120 países

sites e aplicativos protegidos em países Mais de 4.000 empresas e mais de 15.000 educadores receberam apoio

empresas e educadores receberam apoio Mais de 400.000 tentativas de pirataria bloqueadas em 12 meses

A VdoCipher atende empresas dos setores de educação, mídia, treinamento corporativo e entretenimento, e continua sua expansão pela América Latina por meio de parcerias com plataformas de aprendizagem digital.

Sobre a VdoCipher

A VdoCipher é uma provedora global de hospedagem segura de vídeos, streaming com proteção DRM e infraestrutura de vídeo, que conta com a confiança de mais de 3.000 empresas em todo o mundo. Visite www.vdocipher.com

FONTE VdoCipher