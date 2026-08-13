Según VdoCipher, la piratería de videos se está convirtiendo en una preocupación cada vez mayor para la educación en línea

VdoCipher, una plataforma segura de alojamiento de videos y protección de la gestión de derechos digitales (DRM), señala un aumento de la demanda por parte de las empresas de tecnología educativa de toda América Latina, a medida que los contenidos de cursos prémium se convierten en un objetivo cada vez más frecuente de la piratería.

GURUGRAM, India, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la formación en línea se expande por toda América Latina, los proveedores de educación están prestando cada vez más atención a la protección de los contenidos de video prémium frente a la piratería. Dado que cada vez más universidades, centros de formación y formadores independientes están impartiendo sus cursos en línea, una infraestructura de video segura se ha convertido en un elemento fundamental del ecosistema de aprendizaje digital.

VdoCipher: Protecting Online Education from Video Piracy

Se prevé que el mercado del aprendizaje en línea en América Latina siga creciendo de forma constante, impulsado por el aumento del acceso a Internet, la adopción de los teléfonos inteligentes y la demanda de formas de aprendizaje flexibles. Las descargas no autorizadas, la grabación de pantalla, el intercambio de contraseñas y la redistribución ilegal se han convertido en motivos de creciente preocupación, lo que ha llevado a muchas empresas de tecnología educativa a invertir en medidas de seguridad de video más estrictas.

Aumento de la demanda de alojamiento seguro de video

VdoCipher, un proveedor de servicios de alojamiento seguro de video y de protección contra la piratería, está registrando un creciente interés por parte de las empresas del sector de la tecnología educativa (EdTech) que buscan reforzar la seguridad de sus materiales en video. Su plataforma combina Google Widevine DRM y Apple FairPlay DRM con marcas de agua dinámicas, autenticación segura, restricciones geográficas y por dominio, y controles de acceso a nivel de dispositivo para garantizar que los videos educativos solo sean accesibles para los alumnos autorizados.

"El éxito de un curso en línea no solo depende de la calidad de su contenido, sino también de la capacidad de proteger dicho contenido", afirmó Siddhant Jain, fundador de VdoCipher. "Conforme crece la educación digital en toda América Latina, vemos cómo cada vez más organizaciones consideran la seguridad en el ámbito del video como una prioridad empresarial y no solo como un requisito técnico".

Detección de la piratería a gran escala

Además de la gestión de derechos digitales (DRM), el Motor de Detección de Piratería de VdoCipher ayuda a las plataformas a identificar comportamientos de visualización sospechosos, detectar posibles filtraciones y actuar antes de que la distribución no autorizada se extienda por sitios de piratería o grupos de mensajería privada.

Un ejemplo concreto

Una plataforma de formación financiera con más de 45 000 alumnos recurrió a VdoCipher después de que sus cursos prémium sobre negociación fueran pirateados y difundidos en Internet. Gracias a la DRM, las marcas de agua y el seguimiento de usuarios, la empresa llegó a contar con más de 9200 suscriptores y más de 320 clientes corporativos.

En cifras

Más de 7000 sitios web y aplicaciones de protegidos en más de 120 países

sitios web y aplicaciones de protegidos en países Más de 4000 empresas y más de 15 000 educadores han recibido apoyo

empresas y educadores han recibido apoyo Se han bloqueado más de 400 000 intentos de piratería en 12 meses

VdoCipher presta sus servicios a organizaciones de los sectores de la educación, los medios de comunicación, la formación empresarial y el entretenimiento, y sigue expandiéndose por toda América Latina a través de colaboraciones con plataformas de aprendizaje digital.

Acerca de VdoCipher

VdoCipher es un proveedor global de alojamiento seguro de video, streaming protegido con DRM e infraestructura de video, en el que confían más de 3000 empresas de todo el mundo. Visite www.vdocipher.com

FUENTE VdoCipher