A Plaquemines LNG da Venture Global alcança a primeira produção histórica de GNL

ARLINGTON, Virgínia, 15 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global anunciou que atingiu a primeira produção de GNL na segunda unidade da empresa, a Plaquemines LNG, em Port Sulphur, Louisiana. Atingir esse marco para um projeto de capacidade de 20 MTPA 30 meses após sua Decisão Final de Investimento (FID) torna a Plaquemines LNG um dos dois projetos greenfield mais rápidos a atingir a primeira produção, juntamente com a primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass. Uma vez totalmente operacional, a Plaquemines LNG estará entre as maiores instalações do mundo.

"A Venture Global orgulha-se de ter uma equipe de classe mundial totalmente dedicada à missão da nossa empresa de inovar para fornecer GNL confiável e de baixo custo para o mundo. Devido ao seu trabalho árduo e compromisso, a Venture Global está cumprindo nossa promessa de fornecer o tão necessário GNL aos nossos aliados e fortalecer a segurança e a confiabilidade energética global. Alcançar o primeiro GNL em Plaquemines nesse ritmo permitirá que os Estados Unidos continuem sendo o principal exportador de GNL no mundo. Entre as instalações atuais e planejadas, a Venture Global está preparada para investir US $ 50 bilhões em projetos de energia baseados nos Estados Unidos, que criarão empregos, apoiarão as economias locais, fortalecerão a balança comercial e liberarão o tão necessário fornecimento de GNL dos EUA aos nossos aliados ", disse o CEO e cofundador da Venture Global, Mike Sabel.

A Plaquemines LNG chegou a uma Decisão Final de Investimento na Fase Um em maio de 2022 e na Fase Dois em março de 2023. Devido à abordagem única de configuração e construção da Venture Global, a Plaquemines produzirá e exportará GNL enquanto a construção e o comissionamento continuam para o restante dos 36 trens do projeto e instalações associadas, desbloqueando anos adicionais significativos de fornecimento de GNL nos EUA mais rapidamente do que qualquer outro novo fornecedor de GNL para o mercado global em rápido crescimento. Essa oferta incremental provou ser um valioso ativo geopolítico para os Estados Unidos, especialmente nos últimos anos, durante um período de mercados globais de GNL historicamente apertados e atrasos nos projetos.

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de GNL dos EUA proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. Os negócios da Venture Global incluem ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo produção, transporte e regaseificação de GNL. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A segunda instalação da empresa, a Plaquemines LNG, alcançou a primeira produção de GNL em dezembro de 2024. A empresa está atualmente construindo e desenvolvendo mais de 100 MTPA de capacidade de produção de placas de identificação para fornecer energia limpa e acessível para o mundo. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.

