Première production historique de GNL pour Plaquemines LNG de Venture Global

La 8e installation américaine d'exportation de GNL atteint la production 30 mois après le FID

ARLINGTON, Va., 15 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global a annoncé avoir atteint la première production de GNL dans la deuxième installation de la société, Plaquemines LNG, à Port Sulphur, en Louisiane. En atteignant cette étape pour un projet d'une capacité nominale de 20 MTPA 30 mois après sa décision finale d'investissement (FID), Plaquemines LNG est l'un des deux projets greenfield les plus rapides à atteindre la première production, avec la première installation de Venture Global, Calcasieu Pass. Une fois pleinement opérationnel, Plaquemines LNG sera l'une des plus grandes installations au monde.

« Venture Global est fière de disposer d'une équipe de classe mondiale entièrement dévouée à la mission de notre entreprise, qui consiste à innover pour fournir au monde un GNL fiable et peu coûteux. Grâce à leur travail acharné et à leur engagement, Venture Global tient sa promesse de fournir à nos alliés le GNL dont ils ont tant besoin et de renforcer la sécurité et la fiabilité énergétiques mondiales. Le fait d'atteindre le premier GNL à Plaquemines à ce rythme permettra aux États-Unis de rester le premier exportateur de GNL au monde. Entre les installations actuelles et prévues, Venture Global est prêt à investir 50 milliards de dollars dans des projets énergétiques basés aux États-Unis qui créeront des emplois, soutiendront les économies locales, renforceront la balance commerciale et libéreront l'approvisionnement en GNL américain dont nos alliés ont tant besoin », a déclaré le PDG et cofondateur de Venture Global, Mike Sabel, à l'adresse .

Plaquemines LNG a pris une décision finale d'investissement pour la première phase en mai 2022 et pour la deuxième phase en mars 2023. Grâce à la configuration et à l'approche de construction uniques de Venture Global, Plaquemines produira et exportera du GNL pendant que la construction et la mise en service se poursuivront pour le reste des 36 trains du projet et des installations associées, ce qui permettra de débloquer des années supplémentaires d'approvisionnement en GNL aux États-Unis, plus rapidement que n'importe quel autre nouveau fournisseur de GNL sur un marché mondial en pleine croissance. Cette offre supplémentaire s'est révélée être un atout géopolitique précieux pour les États-Unis, en particulier ces dernières années, alors que les marchés mondiaux du GNL étaient historiquement tendus et que les projets étaient retardés.

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL américain provenant de bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources. Les activités de Venture Global englobent des actifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement en GNL, notamment la production, le transport et la regazéification du GNL. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé à produire du GNL en janvier 2022. La deuxième installation de la société, Plaquemines LNG, a commencé à produire du GNL en décembre 2024. L'entreprise construit et développe actuellement une capacité de production nominale de plus de 100 MTPA afin de fournir une énergie propre et abordable au monde entier. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

