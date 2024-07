A presença da KONKA na Eletrolar Show reforça seu compromisso com o mercado brasileiro

SÃO PAULO, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- KONKA Group Co., Ltd. ("KONKA"; 000016.SZ), uma empresa líder em tecnologia, impressionou o público com suas mais recentes inovações em eletrodomésticos na Eletrolar Show do Brasil entre 15 a 18 de julho de 2024. Exibindo TVs avançadas, geladeiras, máquinas de lavar e mais, a KONKA demonstrou sua inovação excepcional e força de produto.

KONKA na Eletrolar Show 2024

"O Brasil representa um mercado crucial para a KONKA e este evento foi uma grande oportunidade para exibir suas mais recentes inovações. Visamos promover parcerias importantes, entender tendências locais e reforçar a confiabilidade da KONKA no setor de eletrônicos do Brasil," disse Kobe Liao, gerente geral da Divisão de Negócios Internacionais da KONKA.

Na exposição, a OLED TV da série 812 da KONKA se destacou por sua qualidade de imagem superior, design ultrafino e 8,3 milhões de pixels autoluminosos, alcançando uma taxa de contraste de 1.500.000:1 e uma ampla gama de cores. Aproveitando a tecnologia OLED para pretos perfeitos e um rico contraste, apresenta uma velocidade de resposta de 0,1 ms, 120 Hz de taxa de atualização e funções avançadas de jogos como MEMC, VRR e ALLM. O design elegante da TV apresenta uma proporção tela-corpo de 99,1% e um perfil de 3,55 mm. Equipada com webOS Hub, oferece uma experiência de visualização personalizada com suporte para mouse aéreo.

Outro destaque foi a série premium Mini QD-LED TV 809, que apresenta a tecnologia Mini QD-LED e tecnologia antirreflexo para obter imagens mais nítidas e vibrantes. Apresentada na exposição brasileira, esta série deslumbra com brilho e contraste excepcionais, alcançando pretos profundos e cores vívidas. Possui até 560 luzes de fundo por zona e mais de 1000 mini-LEDS para ter um controle precisa da iluminação, reduzindo efetivamente o anel luminoso e o vazamento de luz. O Revestimento de Baixa Reflexão AGLR melhora a visualização em ambientes claros, enquanto o processamento de imagem por IA e a integração da Google TV entregam uma experiência perfeita e rica em aplicativos.

As TVs da KONKA em exibição mostram uma variedade de sistemas operacionais, incluindo a Google TV, webOS, Hub, VIDAA, WHALE OS, Tizen, entre outros, fornecendo aos consumidores uma vasta gama de escolhas.

Além de TVs, a KONKA também apresenta suas principais geladeiras side-by-side, incluindo o modelo KRF-454WD. Com um volume líquido de 450 litros, a geladeira atende aos padrões classe A brasileiros de eficiência energética. A área do freezer da geladeira também vem com uma função de dispensador de água e o painel apresenta um acabamento fosco com diamante de cristal no painel PCM da porta.

A celebração comemorada da KONKA na Eletrolar Show reforça seu compromisso com o mercado brasileiro. Visando o futuro, a KONKA permanece dedicada a abastecer esse mercado ainda mais, entregando excelentes produtos e tecnologias para os consumidores locais e de outros países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2462321/image.jpg

FONTE KONKA Group Co., Ltd